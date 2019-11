Manifestantes paralizan juego de Yale vs. Harvard por la deuda de Puerto Rico

Decenas de estudiantes de las Universidades de Yale y Harvard protestaron hoy en medio de un partido de fútbol de ambas instituciones para reclamar atención sobre la deuda de Puerto Rico y acciones por el cambio climático.

Así lo establecieron usuarios de Twitter que reportaron lo acontecido y publicaron vídeos del momento.

La manifestación de sobre 150 personas ocurrió en medio del estadio, durante el medio tiempo, sin embargo, cuando culminó más personas corrieron al campo de juego.

BREAKING: Over 150 Yale + Harvard students, alumni, faculty stormed the field at #HarvardYale to demand DIVESTMENT from fossil fuels & cancel holdings in Puerto Rican debt. When it comes to the status quo, #NobodyWins. @YaleEJC @FossilFreeYale @DivestHarvard pic.twitter.com/lZAcAxxmYw

— Divest Harvard 🔶 (@DivestHarvard) November 23, 2019