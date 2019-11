"Muy tardía" convocatoria para presentar un plan contra la violencia de género

Las portavoces de La Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer Núñez y Zoán Dávila, catalogaron hoy como "muy tardía" la convocatoria de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para comenzar a discutir un plan concreto para atajar violencia de género en el país y que se declare una emergencia nacional.

"La respuesta de la gobernadora es muy tardía porque sabemos que se publicó un informe de que cada siete días aquí se asesina a una mujer. Así que desde que la gobernadora inició sus funciones como gobernadora, hicimos el cálculo de cuántas mujeres fueron asesinadas o pudieron ser asesinadas desde que ella comenzó sus funciones, pues mira muy tardía porque ya la gobernadora tenía conocimiento sobre este problema y tenía acceso a las propuestas del gabinete de Ricardo Rosselló", expresó Ferrer Núñez.

Asimismo explicó que La Colectiva por su parte sí le presentó unas medidas concretas a la primera ejecutiva.

"Dos meses para presentar un comité. Eso dice mucho de este cambio de gobernación. Nosotras no hemos parado y presentamos medidas concretas. La gobernadora se tarda dos meses en citarnos y no sabemos si vamos a salir con cosas concretas. Lo que es importante es que no hemos parado de trabajar y de concienciar", destacaron.

Por otra parte explicaron que para la reunión de hoy en La Fortaleza se convocó al Proyecto Matria, al Movimiento Amplio de Mujeres y a la Colectiva Feminista en Construcción.

Según ambas, no fueron invitadas la Coordinadora Paz para la Mujer, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, ni Amnistía Internacional.

Las expresiones de ellas se dieron a su llegada a La Fortaleza para participar de la reunión convocada por la gobernadora.

Estamos por iniciar la reunión con la gobernadora. Se nos hizo entrega de la agenda y el desglose de las acciones identificadas en la ‘Declaración de Alerta Nacional Ante la Violencia Contra Las Mujeres’. Estaremos evaluando y discutiendo las mismas, faltan propuestas importantes pic.twitter.com/b08OSRlXPD — Colectiva Feminista (@ColeFeminista) November 22, 2019

