Advierten a agricultores sobre requerimientos para 2020

Los agricultores que no cumplan con los requerimientos de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) perderán la oportunidad de vender sus productos en los supermercados, advirtió ayer el secretario de Agricultura, Carlos Flores.

“Este sistema federal, que va a comenzar el año que viene en un proceso de evaluación y continuo monitoreo lo que está haciendo es que le exige a cada productor, a nivel de finca, que tiene que estar adiestrado en todo lo que tiene que ver con el manejo de ese producto. Cómo lo produce, la calidad de agua que utiliza, cómo lo cosecha, cómo lo maneja, cómo lo empaca, cómo lo distribuye, para evitar puntos de contaminación”, explicó Flores en conferencia de prensa.

La nueva reglamentación establece nuevas normas sobre el crecimiento, cosecha, empaque y manejo de frutas y verduras.

De igual forma, se anunció un esfuerzo junto con Supermercados Econo para ofrecer un taller de orientación a los agricultores locales sobre esta nueva regulación. El taller se ofrecerá hoy a la 1:00 p. m. en el Colegio de Agrónomos.

Asimismo, el secretario de Agricultura indicó que se requerirá que todos los empleados de las fincas estén capacitados.

Peligran oportunidades de negocio si no se ponen al día

“Todavía no hemos escuchado nada de multas. Ahora, la primera etapa, durante este primer año va a ser básicamente la parte de orientación. La peor multa que puede recibir un agricultor es que le digan que no le van a comprar su producto. Yo creo que la multa aquí es que le digan: ‘No cumples, no te puedo comprar’. No es que la agencia imponga una multa, es que va a llegar un momento en el que pase el periodo de orientación, de monitoreo y ajuste, y va a llegar un momento en que se va a decir que quien no cumpla no puede mercadear su producto”, dijo Flores.

Mientras, Eduardo Marxuach, presidente y Principal Oficial Ejecutivo de Econo expuso que, actualmente, apoyan a los agricultores locales a través de la aplicación móvil Mercado Econo. “Esta aplicación le permite al agricultor mercadear sus productos con nuestro centro de distribución y con las tiendas individualmente”.

De otra parte, Flores indicó que esperan a principios de 2020 revelar los resultados del Censo Agrícola. Sin embargo, adelantó que los números de la agencia perfilan un aumento de, aproximadamente, 5,000 empleos agrícolas.