Gobernadora no convocará a Sesión Extraordinaria

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles, que no convocará a una Sesión Extraordinaria.

“En este momento no estoy contemplando a ninguna Extraordinaria”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“Eso es una determinación de los legisladores, lo que yo le puedo decir es que no he visto nada y no estoy contemplando a una Extraordinaria”, añadió.

Según reportes de prensa, existe una incongruencia con una fecha que contiene el código electoral y que se enmendó a última hora.