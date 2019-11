Aníbal Acevedo Vilá: “Nuestros derechos se congelaron en 1952”

Para el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, la necesidad de transformar, en mayor o menor grado, la Constitución de Puerto Rico, no se circunscribe a los reclamos que quedaron plasmados durante el pasado verano, que derivaron en la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló.

“Tenemos una necesidad de unas reformas democráticas internas y externas. Nuestros derechos democráticos como pueblo se congelaron en el 1952. No ha habido ninguna reforma después de la Constitución. Y el verano evidenció varias crisis”, planteó Acevedo Vilá.

Precisamente, el exmandatario presentará este jueves su libro Crisis en la agenda: agenda para la crisis, texto inspirado, en parte, por los eventos que sacudieron la isla en los pasados meses. En la dedicatoria, Acevedo Vilá, expresa su admiración por la “generación del ‘yo no me dejo’”, a quienes adjudica el crédito por la “revelación/revolución” que experimentó Puerto Rico en el verano del 19.

A lo largo del texto, Acevedo Vilá ofrece una serie de propuestas que abarcan desde el ángulo constitucional, con el objetivo de transformar el proceso electoral hasta alternativas de política pública para redirigir el rumbo socioeconómico del país, hasta medidas para combatir la corrupción en el sector gubernamental.

Varias de las propuestas incluidas fueron traídas a la discusión pública durante las intensas semanas en las que cientos de miles de puertorriqueños salieron a las calles, exigiendo la salida de Rosselló. Entre ellas, destacan la segunda vuelta electoral —para garantizar que se escoja un gobernador con el respaldo de, al menos, la mitad del electorado—, el referéndum revocatorio y la creación del cargo de vicegobernador.

Acevedo Vilá recordó que el propio Rosselló fue elegido con menos del 42 % de los votos en 2016, y que encuestas apuntan que en los comicios de 2020 se podría producir una historia similar, ante el deterioro que ha sufrido la imagen tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD).

Pero sobre todo, para el exgobernador es imperativo que la política pública del país enfatice en el fortalecimiento de la clase media, ante indicadores económicos que apuntan a una creciente desigualdad. En ese sentido, Acevedo Vilá propone adoptar estrategias que permitan duplicar en cinco años el salario de los educadores en el sistema público, así como facilitar el acceso a la Universidad de Puerto Rico e incentivar que los graduados se queden en la isla.

En términos de las alternativas para reducir los niveles de corrupción, Acevedo Vilá considera que se debe aprobar una ley criolla paralela al Hatch Act federal, que obstaculice el activismo político por parte de servidores públicos. Además, plantea que debe limitarse la posibilidad de contratar servicios profesionales, al igual que implementar salvaguardas que protejan el uso que se brinda a la información que trasciende durante las transiciones de gobierno.

¿Regreso al ruedo?

Aunque no aspira a un cargo desde que falló en su intento de salir reelecto a la gobernación en 2008, Acevedo Vilá admite que nunca cierra la puerta a la posibilidad de regresar al ruedo político.

“Diría que, en este momento, me voy a concentrar en la discusión de las ideas. (El libro) no está hecho como parte de una plataforma. Si fuera parte de una plataforma sería para gobernador. En este momento, yo quisiera que se discutan estas ideas y (ver) qué receptividad tienen. Servirle a mi país, yo nunca me voy a negar a eso y creo que lo hago cuando publico mis libros, con mi programa de radio. Si en algún momento, en el futuro cercano o en el futuro más lejano, yo creyese que lo puedo hacer desde un puesto electivo, nunca lo he descartado. Pero en este momento, hoy (ayer) 19 de noviembre, yo quisiera que se discutan mis ideas”, sostuvo.

El también exlegislador y ex comisionado residente indicó que “en este momento” no prevé formalizar un endoso durante el proceso primarista a ninguno de los cuatro precandidatos a la gobernación del PPD, aunque sí considera que Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz son las figuras más preparadas y quienes se enfrentarán en junio.

“Quisiera ver de los dos, y de los otros, ideas específicas, propuestas, ideas controversiales. Yo confío que, por lo menos de parte de ellos, va a venir ese debate de ideas”, dijo Acevedo Vilá.

El líder popular reconoció que la irrupción del Movimiento Victoria Ciudadana al panorama político tendrá un impacto en las elecciones, aunque no se aventuró a predecir de qué magnitud.

“Qué va a pasar con Victoria Ciudadana está por verse. Pero ojalá más movimientos se puedan inscribir en Puerto Rico, como en otras partes del mundo”, señaló.

Desde la perspectiva del PPD, tocará a la colectividad demostrar a lo largo del próximo año, por qué es “el mecanismo adecuado” para reencaminar a Puerto Rico, puntualizó.