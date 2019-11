Alexandra Lúgaro regresa bajo MVC

Con un llamado a trabajar por la unión y respaldada bajo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la abogada Alexandra Lúgaro anunció su candidatura a la gobernación en las elecciones generales a celebrarse el próximo año.

En una afable ceremonia y presentada por su hija Valentina, la aspirante hizo el anuncio enfatizando que a raíz de la experiencia de las elecciones generales, donde fue candidata independiente, esta vez entendía que la mejor forma es compitiendo bajo la insignia de una organización. “En la política quieren hacernos sentir mal si uno tiene una posición distinta ahora, si yo fuera la misma que en el 2015 significa que no habría evolucionado, que no he aprendido, escuchado o caminado”, expresó Lúgaro. Declaró que eligió participar bajo “las mismas reglas del juego” de una alianza de personas que aspirarán a cargos políticos bajo un movimiento.

En la Plazuela de la Rogativa en la Caleta de las Monjas del Viejo San Juan, Lúgaro hizo referencia a la historia que se remonta al 1777 cuando Puerto Rico estaba cerca de ser invadido por los ingleses y un grupo de boricuas les hizo frente con antorchas encendidas. “Hoy, 222 años después, estamos invadidos por un grupo de mafiosos, corruptos y mediocres”, manifestó.

“Con el sentido de responsabilidad y el amor indecible que siento por el país me hago disponible para aspirar como candidata a la gobernación”, expresó la integrante del Movimiento, que ya concluyó con el proceso de recogido de endosos. Aclaró que la candidatura será sujeta a la asamblea del MVC.

Aclaró que decidió no aspirar al Senado o Cámara u otro cargo, porque “aquí no estamos para acabar en el camino fácil”.

Esta sería la segunda vez que Lúgaro aspira a un cargo lectivo, luego de que en las elecciones generales de 2016 fuera candidata independiente y quedara tercera posición con 175,831 votos, lo que representa un 11.13 % del electorado que ejerció su derecho. En ese entonces ganó Ricardo Rosselló y le siguió David Bernier.

Al lugar asistieron personalidades como la expresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassen, el excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, el analista Néstor Duprey y la ambientalista Myrna Conty.

Del Movimiento Victoria Ciudadana ya anunciaron su aspiración a candidaturas el representante Manuel Natal a la alcaldía de San Juan, mientras que María de Lourdes Guzmán y Rosa Seguí Cordero, a puestos en la Legislatura.