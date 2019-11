Rumbo a Fortaleza medida que mejorará calidad de vida de personas con Síndrome Down

Luego de que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaran el proyecto de ley que busca que el Departamento de Salud provea los servicios esenciales y tratamientos adecuados a los niños y personas con la condición de Síndrome Down, la pieza legislativa se dirige ahora a la Fortaleza para la firma final de la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1520 (P de la C 1520) que busca enmendar la Ley 97-2018, conocida como “Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome de Down”, a los fines de imponerle al Departamento de Salud la obligación de establecer una clínica externa permanente, dirigida a proveerle todos los servicios necesarios e indispensables para la atención y tratamiento de las personas con la condición de Síndrome Down.

Según la exposición de motivos de la medida, uno de cada 800 niños nace con Síndrome Down, pero se desconoce la causa que provoca esta condición. Adicional, cerca del cuarenta por ciento (40%) de los niños con Síndrome Down nacen con problemas del corazón y con anomalías del sistema gastrointestinal. No obstante, la mayoría de estos casos pueden corregirse con cirugía. Las personas con Síndrome Down también pueden padecer de deficiencias auditivas, problemas visuales y disfunción de la tiroides.

La medida, impulsada por el grupo de representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, Nelson Del Valle, Angel R. Peña, Rafael “June” Rivera, María Milagros Charbonier y Jacqueline “Jackie” Rodríguez, dispone además la creación y manejo de un registro de personas con Síndrome Down, con el propósito de que el Estado mantenga estadísticas oficiales y cree un perfil de los casos que existen en Puerto Rico con esta condición

Por su parte, el representante Quiquito Meléndez indicó que a pesar de que existe la “Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome de Down” esta nueva ley busca asegurarle a esta población los cuidados médicos apropiados que les permitan desarrollar al máximo su potencial e integración a la sociedad.

“Nadie puede oponerse a que las personas con Síndrome Down reciban los tratamientos y servicios que necesitan para salir hacia delante. Nosotros en la legislatura tenemos un compromiso no tan solo con quienes padecen de Síndrome Down, sino también con sus familiares, quienes día a día dan el todo por sus hijos con la condición. Estamos optimistas en que la Gobernadora Wanda Vazquez también se unirá a este reclamo, y convierta en ley esta pieza legislativa que hará justicia por los niños, jóvenes y adultos con Síndrome Down”, concluyó Meléndez.