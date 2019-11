Lluvia de meteoros será visible en la noche del domingo

La lluvia de meteoros Leónidas mostrará su mayor actividad tarde en la noche del domingo, cuando varios de los veloces destellos de luz pudieran ser visibles surcando nuestro cielo.

Aunque esta lluvia de meteoros usualmente produce hasta 15 meteoros por hora durante la madrugada, expertos estiman pudieran verse cerca de 10 por hora en esta ocasión, debido a la presencia de la Luna, aclaró la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

La entidad educativa indicó que aunque las Leónidas llevan ese nombre debido a que aparentan surgir de Leo, habrá mayor probabilidad de observar más meteoros si evitamos mirar hacia el área donde es visible la Luna. Añadió que esto permitirá que nuestra visión esté más sensitiva a la oscuridad y poder apreciar más meteoros.

"No debemos mirar hacia Leo, ya que la Luna, iluminada en un 67 por ciento, estará ubicada no muy lejos de dicha constelación", señaló la SAC, a la vez que aclaró que de todos modos, no hay que observar hacia el punto desde donde aparentan surgir, ya que en realidad los meteoros aparecerán por cualquier parte del cielo.

Las Leónidas son partículas liberadas durante pasos previos del cometa 55P/Tempel–Tuttle, y nuestro planeta se está encontrando con dichos residuos durante estas noches, particularmente de domingo para lunes. Debido a esto, la mayor actividad de meteoros debe ocurrir entre la medianoche y el amanecer, indicó la organización.

"También sugerimos observar desde áreas oscuras, y compartir sus impresiones del evento en el portal Facebook.com/sociedad.astronomia" , concluyó la entidad educativa.