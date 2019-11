Centro Nacional de Huracanes vigila disturbio sobre el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) está monitoreando desde hace unas 12 horas un disturbio desarrollándose sobre el Océano Atlántico central.

Más temprano, el NHC había indicado que el mismo tenía una baja probabilidad crecimiento, pero hace apenas minutos se actualizó la información, anticipando ahora que el sistema tiene una probabilidad media de convertirse en un ciclón tropical o subtropical durante los próximos días.

No obstante, aclararon que el sistema no es una amenaza para la tierra al momento.

NHC is monitoring a disturbance over the central Atlantic that has a medium chance of developing into a tropical or subtropical cyclone during the next few days. This system is not a threat to land. For more information, go to https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/fGXzwYhvpz

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 18, 2019