Carmen Yulín sobre Pierluisi: “Puerto Rico no necesita al abogado de la Junta”

Pedro Pierluisi hizo hoy oficial su candidatura a al gobernación en el 2020 por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, no tardó en reaccionar haciendo un descargo indirecto pero poco sutil contra su posible contrincante.

“Puerto Rico no necesita al abogado de la junta en Fortaleza. Puerto Rico no necesita al cabildero de la Junta (de Control Fiscal) en Fortaleza”, escribió en su cuenta de Twitter la también aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), lanzando una clara referencia al licenciado Pierluisi, quien supo ser representante legal en favor del ente federal.

“Puerto Rico no necesita a alguien con agendas ocultas y “dedos amarrados”. Puerto Rico necesita que la agenda la gente y las alianzas lleguen a Fortaleza”, añadió la saliente alcaldesa de la capital.

Tras el anuncio de hoy, Pedro Pierluisi es el primer y único postulante a la gobernación por el PNP al momento, mientras que Carmen Yulín Cruz va encaminada a enfrentarse en primarias a los otros tres precandidatos del PPD; el senador Eduardo Bhatia; el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri y al exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza.

Puerto Rico no necesita al abogado de la junta en Fortaleza. Puerto Rico no necesita al cabildero de la Junta en Fortaleza. Puerto Rico no necesita a alguien con agendas ocultas y “dedos amarrados”. Puerto Rico necesita que la agenda la gente y las alianzas lleguen a Fortaleza.

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) November 17, 2019