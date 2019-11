Hombre armado abre fuego durante partido de fútbol en Nueva Jersey

Un hombre armado abrió fuego durante un partido de fútbol americano en una escuela secundaria de Nueva Jersey, hiriendo a dos personas y provocando un alboroto cuando los espectadores y los jugadores corrieron desesperadamente en busca de refugio.

Uno de esos heridos el viernes por la noche fue un niño, que fue trasladado por helicóptero a un hospital infantil en Filadelfia "con algunas heridas graves", informó el fiscal del condado de Atlantic, Damon Tyner. El otro era un hombre adulto.

Los videos obtenidos por The Associated Press muestran a la gente cayendo al suelo, corriendo desde las gradas y saltando por encima de las cercas de cadenas mientras se escuchan disparos. Se escuchan por lo menos seis balazos en un video de Jersey Sports Zone, que también muestra a los jugadores detenerse a mitad del juego, mirar las gradas y luego girar y correr.

Los espectadores asustados y algunos de los jugadores derribaron una valla en su prisa por escapar de los límites del campo. Algunos niños acabaron separados de sus padres, y otros padres abrazaron a sus bebés y niños pequeños para evitar que fueran atropellados por quienes huían, según Jonathan Diego, que estaba en el juego en Pleasantville, cerca de Atlantic City.

"Fue un caos, literalmente gente que venía corriendo en multitud", agregó Diego, quien ayudó a entrenar a un equipo de fútbol juvenil de Pleasantville que participó en un partido en el que tres personas resultaron heridas de bala en 2005. Todos sobrevivieron. Ese mismo equipo estaba practicando en 2015 cuando un espectador fue baleado pero sobrevivió.

El tiroteo del viernes ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. durante el tercer cuarto de un partido de playoff entre los Panthers de Camden y los Greyhounds de Pleasantville. Las gradas se llenaron para ver a los Greyhounds, que esta temporada han ganado su primer título de división en 43 años.

Las autoridades no identificaron a las víctimas del tiroteo ni dieron a conocer información sobre sus estados de salud, salvo para decir que ambos estaban vivos varias horas después de los disparos.

Nadie había sido arrestado hasta el viernes por la noche, y las autoridades estaban investigando si más de un tirador podría haber estado involucrado.

Pleasantville está a unos 11 kilómetros (7 millas) al sureste de Atlantic City.

