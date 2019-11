Miguel Romero contesta las preguntas de Metro

El Tribunal Federal determinó que el municipio de Guaynabo es responsable por unos casos de hostigamiento sexual y ahora tienen que pagar casi $2 millones. Usted fue oficial examinador en una etapa temprana en esos casos, ¿siente algún tipo de responsabilidad?

Yo fui oficial administrador hace cuatro años, antes de que se llevara a cabo este proceso. Los oficiales investigadores lo que hacen es cumplir con un protocolo administrativo preliminar. No es un protocolo adjudicativo de un proceso. El asunto se investigó y se evaluó a base de la información que, en algún momento, se dio.

Me parece que se han hecho unas insinuaciones maliciosas, porque se acerca el periodo de campaña.

¿No se siente que le dio la espalda a las víctimas en aquel momento?

No, porque mi rol era cumplir con una ordenanza municipal que establecía unos requisitos mínimos, no era un proceso adjudicativo… Al día de hoy, tampoco como abogado, con relación a ese caso o cualquier otro, he recibido una queja en el Tribunal Supremo.

¿Cree que el municipio puede hacer más de lo que le corresponde en torno al mantenimiento del cementerio del Viejo San Juan?

Ahí hay próceres que no le sobreviven la familia, le corresponde al municipio. Los cementerios son propiedad de cada ayuntamiento.

¿Qué le convenció de Pedro Pierluisi porque hay otra cantidad de alcaldes que no logra convencer?

Cuando fungí como secretario del trabajo, compartí mucho con él en el Congreso. En muchos programas que Puerto Rico no iba a tener acceso, se logró un acceso. Cada alcalde tiene el espacio de apoyar al que sea.

Manuel Natal anunció que estará aspirando…, ¿cómo ve esa candidatura?

Todo el mundo tiene, después que tengan el mejor interés de San Juan en su corazón, presentar… Yo me estoy enfocando en una agenda de trabajo local. El programa de trabajo nuestro va a reunir las aspiraciones de miembros del PNP, PPD, PIP; lo mío no es para ningún sector en particular.