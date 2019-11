La clave de los primeros 100 días de Wanda Vázquez

¿Cuál ha sido la mayor lección que ha aprendido en estos 100 días como gobernadora?

Una de mis mayores lecciones aprendidas y quizás confirmada a través de estos tres meses es lo importante que es para un gobernante escuchar a su pueblo. No se puede uno desconectar del pueblo. Yo creo que, estos tres meses, todos hemos sido testigo de la gran cantidad de personas que hemos entrevistado, personas de todos los sectores, con todas las necesidades, y ha sido asombroso como muchas de esas personas, con unos problemas grandes nunca habían sido escuchados…

El pasado viernes había afuera cientos de estudiantes y usted asistió a una gala. Ellos querían hablar con usted.

Estaba en la gala de Hecho en Puerto Rico, que son los empresarios y pequeños comerciantes que dan el empleo a puertorriqueños, que mueven la economía y que son un sector bien importante para que Puerto Rico pueda salir de la quiebra y tener acceso a los mercados…, así que yo lo veía de esa manera, no como un mero acto social.

Con relación a la petición de los estudiantes entiendo que sí, que es necesario. De hecho, he solicitado para que, tanto la Junta de Gobierno como el presidente de la Universidad (Jorge Haddock), puedan tener la oportunidad de reunirse y poder escuchar los reclamos de los estudiantes. Pero es importante que nosotros también respetemos la autonomía de la universidad.

La universidad, ¿es una inversión o un gasto?

Sin duda, yo no creo que nadie pueda ver la Universidad de Puerto Rico como un gasto. La universidad nos abre las puertas a los estudiantes, al futuro, al desarrollo, al crecimiento, a las oportunidades, así que yo creo que tenemos que darles la oportunidad a los estudiantes para que, de alguna manera, ellos puedan aportar y traer esas recomendaciones, y la universidad tiene que hacer sus ajustes.

¿Considera usted que todavía no los han hecho?

Bueno, si vamos a ver lo que ha expresado la Junta de Control Fiscal, ellos tienen unas preocupaciones con relación a los ajustes. El Gobierno lo ha hecho, todas las corporaciones lo han hecho, así que no puede haber una exenta de esa realidad que vive nuestro Puerto Rico, y es la universidad.

¿Que ha sido lo peor que le ha tocado vivir en este tiempo?

Ver tanta necesidad, escuchar tanta necesidad del pueblo y, quizás, no tener los recursos, porque es un país que está en quiebra, con unas limitaciones muy grandes del presupuesto, pero hemos hecho maravillas en algunas situaciones para identificar fondos que vayan dirigidos al pueblo… Ha sido muy frustrante ver cómo hemos identificado situaciones que son necesarias para el pueblo, y que haya unas personas que puedan pensar primero que les puede costar votos. Eso para mí es inaceptable y me siento tranquila, porque cuando tengo que tomar esa decisión, no tengo ese peso sobre mis hombros y no lo tendré.

En esa misma línea, la gente insiste en conocer si usted aspirará a la gobernación

Yo estoy bien agradecida del respaldo de las personas. En la calle mucha gente me lo dice: ‘Mire gobernadora, no se vaya, no se quite’, pero yo hice un compromiso con el pueblo, y yo creo que eso es bien importante, de estar aquí el año y medio que restaba de esta administración, y a base de eso, me he puesto unas metas, me he puesto unos proyectos para poderlos terminar, y los que no pueda terminar, poner una base sólida para que el gobernador que venga o la gobernadora que venga pueda tomar esas determinaciones.

¿No se va a lanzar como gobernadora?

No, o sea, mi compromiso es el año y medio que yo le dije a Puerto Rico y hasta el momento no vislumbro que otra sea la decisión… No lo he pensado, no está en mis consideraciones.

¿Que tendría que pasar para que cambie de opinión?

No lo he pensado, de verdad, no lo he analizado. Estoy tan envuelta en el día a día….

¿Se mantiene sin vivir en la mansión ejecutiva?

Este es mi lugar de trabajo y yo lo veo como mi lugar de trabajo. Sí, he tenido —tengo— que pernoctar aquí porque al principio pensé que lo podía hacer viajando a mi casa, pero era imposible. Yo llegaba a las 10:00 de la noche con mis carpetas de trabajo y las carpetas las traía al otro día igualitas, no las podía tocar porque llegaba muerta a mi casa. Mi esposo hasta esa hora sin comer o esperándome y fue demasiado sacrificado. Estaba agotadísima, así que ya hace como tres semanas estoy en La Fortaleza como mi lugar de trabajo, pero mi casa sigue siendo mi casa.

En algún momento en estos 100 días, ¿se ha arrepentido de tomar la gobernación?

Pues no, no me he arrepentido.

¿A pesar de ese cansancio?

Ha sido bien agotador ,pero ha sido bien reconfortante, porque hemos visto cómo cuando se pone empeño y se le ponen las medidas a un proyecto, sale…

¿Hay algo que usted haya tenido que negociar para poder gobernar?

No. Yo creo que se ha respetado, obviamente, me conocen, que yo llevo mucho tiempo en el Gobierno. Yo sé lo que se puede y lo que no se puede. He podido administrar presupuesto, así que yo creo que, más bien, la mayoría de los jefes de agencia vieron que la secretaria de Justicia está como gobernadora. Ellos saben que es blanco y negro, la verdad, no hay zonas grises, ‘esto lo necesito y esto tiene que hacerse de una manera correcta’… Nadie se me ha acercado para ponerme condición ninguna a la hora de gobernar.

¿Está conforme con el manejo de la seguridad del país?

Uno nunca puede estar conforme porque mientras haya asesinatos y haya la comisión de delitos no podemos estar conformes. Tampoco podemos evitarlos al 100 por ciento. Es uno de los grandes retos que tenemos… Cuando vamos a la estadísticas… tenemos menos asesinatos, menos delitos tipo 1.

Pero es que hay menos población.

Sí, pero en términos de la comisión de delitos, es igual, tenemos menos 8.72 por ciento de criminalidad versus el año pasado. Vemos cómo tenemos que atacar desde el punto de vista de prevención, desde abajo, para poder resolver el problema de criminalidad. Tenemos un programa de impacto social donde vamos a impactar todas las zonas de alta incidencia criminal con programas educativos, sicológicos, de deportes para los niños. Necesitamos buscarles dónde pasar el tiempo que no sea en el punto.

Hay un llamado para que haya mayor transparencia, igual que en el Departamento de Justicia que usted dirigió hasta hace poco. Me gustaría saber, ¿qué es lo que está pasando, por qué hay esa poca transparencia?

Tendríamos que cualificar a qué nos estamos refiriendo porque, al contrario, las instrucciones son a que se divulgue aquella información que solicitan los medios porque mi política pública es de transparencia siempre y cuando, por alguna razón, no sea confidencial…

(En el caso de las visitas a La Fortaleza la gobernadora dijo que quiere salvaguardar la confidencialidad de personas que vienen a traerle información delicada. Y dice que continuará las visitas sorpresas a las agencias, pero no descarta cambios para que la prensa esté informada).

¿Firmará los proyectos de ley sobre acceso a la información?

Toda aquella legislación que vulnere los derechos adquiridos o que de alguna manera interfiera con los derechos constitucionales o derechos concedidos a través de legislación, nosotros la vamos a examinar de una manera rigurosa, como ha sido mi trayectoria y formación legal… Yo no voy a aprobar proyectos que vayan a delimitar derechos adquiridos y que, de alguna manera, pongan cortapisas a la información del pueblo.

(Sobre el Código Civil aseguró tener preocupaciones porque, como secretaria de Justicia, sometió recomendaciones que no sabe si se acogieron. Mientras, se reafirmó en que no dará paso a leyes que vulneren derechos que “las mujeres han luchado tanto… Yo menos que nadie voy a permitir una cosa como esa”.

Confesó, además, que la han tratado distinto por ser mujer, pero su experiencia como fiscal y, posteriormente, como titular de Justicia le “dio una estamina y una determinación y me forjó un carácter” para “hablarles de frente a jefes de agencia” cuyas prioridades no eran proyectos de beneficio para el pueblo. “En ese sentido, una tuvo que imponerse un poco, y ellos lo han entendido”. Fue de esa manera que “luchó” y apareció el dinero para pagar el bono de Navidad y los reintegros.

Pero ¿se puede hacer ese mismo ejercicio de lucha para la Universidad de Puerto Rico?

Sí, sí, y eso es lo que quiero, que tanto el presidente como la Junta de Gobierno realicen, porque el problema de la universidad es que es autónoma.

Pero es parte del Ejecutivo.

Es parte del Gobierno, pero yo tengo recortes, yo tengo ajuste fiscal en todas las agencias del Gobierno; entonces, la Iupi no tiene ninguno o no cumple con los ajustes que estableció la Junta (de Control Fiscal), pues tienes que establecer por qué no se cumplieron esos ajustes.

O sea ¿que habría que aumentar la matrícula nuevamente, que es parte de los ajustes que pide la Junta?

No, precisamente. La universidad tiene que sentarse y yo voy a dar la oportunidad para que ellos lo hagan, y vean cuál es el panorama y en dónde pueden hacer esos recortes… Si la junta me está diciendo que son 70 millones de ahorro… y hago cero, eso no puede ser.

Y sobre este periodo de 100 días, ¿qué nota se da?

Yo prefiero que el pueblo sea el que evalúe. Yo sigo con el mismo esfuerzo. Estoy súper motivada a continuar trabajando por Puerto Rico a lograr las metas que he me establecido, a resolver parte de los problemas que hay o adelantar en que se den, en que haya unidad, en que haya estabilidad, en que haya una buena imagen de Puerto Rico.

Otros datos:

Entre los recortes que implementó en La Fortaleza, informó $292,475 en nómina, $228,352 en pago de diferenciales y $58,625 en contratos de comunicaciones.

Los gastos de publicidad del gobierno se redujeron de $46 a $29 millones para un 37% .

Nota de la editora: esta entrevista se realizó el miércoles 13 de noviembre de 2019 con embargo de publicación hasta hoy.