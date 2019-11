Una mirada fresca a la relación colonial

Para el veterano autor y periodista Ed Morales, los síntomas del coloniaje que Puerto Rico ha experimentado en el último lustro han marcado un punto de inflexión en la relación de la isla con los Estados Unidos.

Y es que, si bien es cierto que el dominio estadounidense sobre Puerto Rico data de hace 121 años, los eventos ocurridos desde que comenzó el impago de la deuda pública en 2015, derivando en la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) al año siguiente, han puesto los reflectores sobre el país.

Sin embargo, a juicio de Morales, boricua nacido en Nueva York, el enfoque noticioso, particularmente entre los medios estadounidenses, no ha buscado reflejar las consecuencias de las medidas de austeridad sobre la población puertorriqueña y que se han ampliado a raíz del proceso de quiebra. En su lugar, la perspectiva que prevalece apunta más al impacto de la crisis sobre ciertos sectores privilegiados en la metrópoli.

Ese, explicó Morales, fue uno de los elementos que dio impulso a su libro La isla de la fantasía: el colonialismo, la explotación y la traición a Puerto Rico, que el autor presentará hoy en la librería The Bookmark, en San Patricio Plaza.

“Todo lo que pasaba con la crisis de la deuda, la cobertura, era todo desde el punto de vista de los bonistas. Y yo quería contar la historia de la gente puertorriqueña, la migración de mis papás y cómo regresaron aquí después de retirarse. Es un hilo”, sostuvo Morales, al aceptar que la elaboración del texto tuvo un significado mucho más personal que otros trabajos que ha realizado.

“Ser niuyorican es como una identidad separada. Es una manera de mostrar orgullo de ser puertorriqueño, pero que también implica un poco la pérdida de cosas básicas de Puerto Rico (como) el uso del idioma, conocer lo que está pasando directamente en la política aquí y no entender los problemas directos de la gente aquí”, planteó el autor, cuyas investigaciones periodísticas han sido publicadas en medios de relevancia internacional como The Guardian, The Nation y The New York Times.

El también profesor en la Universidad de Columbia considera que la crisis fiscal, sumada al trato desigual que Puerto Rico ha recibido del Gobierno federal tras el desastre provocado por el huracán María, han contribuido a un despertar paulatino de los puertorriqueños a la realidad política que enfrenta el país. En ese sentido, Morales sostiene eventos como los del Verano del 19” podrían convertirse en la norma, en tanto se siga implementando política pública que atente contra los sectores de menos recursos.

“Yo quería provocar más discusión en la comunidad aquí y allá. Siempre me interesa algo internacional. Yo quisiera también que Puerto Rico pudiera entrar en diálogo con otros países y reconectarse con América Latina. Tener una visión más amplia, porque hay talento y sabiduría aquí. En Estados Unidos, y en todo el mundo, somos muy conocidos. Tenemos algo muy especial, y (aunque) estoy triste por lo que está pasando, tengo esperanza que más diálogo, organización y pensamiento puede empujar la situación”, agregó el escritor.