Impactantes imágenes de Venecia inundada a nivel nunca visto en más de 50 años

A través de redes sociales y por medio de las mismas autoridades se dieron a conocer las impactantes imágenes de Venecia inundada a un nivel nunca visto en más de 50 años, dejando grandes problemas para la ciudad italiana.

En su punto máximo el agua alcanzó los 1,87 metros de profundidad, según el centro de monitoreo de mareas, número sólo superado con lo registrado en 1966, cuando las inundaciones llegaron a 1,94 metros de profundidad.

"Estos son los efectos del cambio climático … los costos serán altos", sentenció el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro.

Y los costos han sido altos, al menos dos personas han muerto en la isla de Pellestrina durante esta emergencia. Un hombre de 78 años murió electrocutado cuando intentaba prender una bomba de agua, mientras se desconoce como falleció el segundo.

Buena parte de la ciudad y las islas se inundaron, incluida la famosa Basílica de San Marcos, agravando las preocupaciones por los daños a los mosaicos y otras piezas artísticas. Los daños monetarios considerando el comercio, patrimonio y residencias aún no son cuantificables, pero ya se habla de miles de millones de euros.

#Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 13, 2019