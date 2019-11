Educación no es responsable con su fondos asegura Junta de Control Fiscal

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, dijo ayer que la vista pública sobre el Departamento Educación (DE) demostró que esa agencia no es responsable en el manejo de su presupuesto ni en establecer prioridades.

Específicamente, la controversia giró en la falta de fondos para el Programa de Educación Especial.

“Se plantea un presupuesto al principio del año. Nosotros no entramos en el detalle, sino que entramos más o menos a decir: ‘Mira, estas son las realidades presupuestarias’. Aquí hay un problema administrativo y aquí está el plan. Entonces, nos encontramos que, de repente, que OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) decidió que el recorte principal iba a venir del (Programa de Educación Especial)… y no tomar en cuenta las reducciones presupuestarias de por ejemplo, temas administrativos”, dijo Carrión. Además, se le cuestionó al DE que el cierre de 34 % de las escuelas no haya producido la misma cantidad de ahorros.

Por su parte, el secretario de Educación, Eligio Hernández, calificó como “sesgos interpretativos”, las diferencias entre la JCF y su agencia en la forma en que se desglosa el presupuesto.