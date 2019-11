Exsecretario de Salud presenta demanda federal contra siete jueces

El exsecretario del Departamento de Salud, Enrique Vázquez Quintana, presentó una demanda federal contra siete jueces de la judicatura local.

La demanda presentada por Vázquez Quintana contra 5 jueces del Tribunal Supremo, uno del Tribunal Apelativo y uno del Tribunal de Primera Instancia luego de que el Tribunal Supremo emitiera una sentencia final y firme el 18 de diciembre de 2015 en la que conlcuían que Vázquez Quintana le ocasionó una demencia a una paciente que había sido sometida a una operación de la tiroides y paratiroides en junio del 2000.

La paciente y su esposo demandaron en el 2001 al Dr. Vázquez Quintana por la complicación de hipocalcemia (calcio bajo).

En la demanda, el galeno incluye a los jueces del Tribunal Supremo: Liana Fiol Matta, Anabelle Rodríguez Rodríguez, Maite D. Oronoz Rodríguez, Eric V. Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón; del Tribunal Apelativo, el Juez José A. Morales Rodríguez y del Tribunal de Primera Instancia la Juez gloria M. Soto Burgos.

Vázquez Quintana denunció que para la decisión del caso no se utilizaron los recursos correctos que determinarían si la paciente fue afectada por la cirugía a la que fue sometida.

"El juicio comenzó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en junio de 2011, diez años después de haberse presentado la demanda, pasaron 6 jueces y el caso no se movió. Ese hecho demuestra la ineficiencia del sistema judicial de nuestro país. Para el juicio los abogados demandantes trajeron un cirujano otorrinolaringólogo de Connecticut que vino a testificar sobre la indicación para la cirugía y la técnica operatoria, él no es neurólogo. Sin embargo, testificó que el calcio bajo causa pérdida de memoria. La jueza Gloria M. Soto Burgos, juez del Tribunal de Primera Instancia, le creyó a ese perito norteamericano, quien a preguntas de la propia jueza sobre si sus expresiones eran en general o en este caso en particular y él contestó que a este caso en particular. A preguntas de mi abogado sobre si tenía evidencia científica para sostener su testimonio, expresó que no. No las tenía porque esa evidencia no existe, nadie sabe las causas de las demencias y no hay una relación causal entre el calcio bajo y las demencias. Esto un error manifiesto, que no tiene justificación alguna. Subsiguientemente el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo ratificaron al Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Supremo emitió su sentencia", expresó el galeno.

"La sentencia del Tribunal Supremo es absurda, los tribunales no se supone que realicen decisiones absurdas que no puedan ser verificadas. Es una aberración de la justicia, a través de un error judicial craso. Dice el Dr. VQ—los jueces del Tribunal Supremo convirtieron una mentira científica en una verdad jurídica a través de un error judicial craso. Esa sentencia le ha causado daño moral, mental y económico al Dr. Vázquez Quintana se vio obligado a demandar a los jueces locales en el Tribunal Federal. El Dr. VQ demandó al perito médico y éste tuvo que entrar en una transacción con el Dr. VQ", sentenció.