Avistan extrañas luces moviéndose en línea en cielo de Puerto Rico

Un curioso avistamiento se reportó en la noche del martes cerca de las 7:08 p.m. cuando se observaron numerosas luces que iban surcando el cielo.

"Me encontraba apreciando el firmamento cerca de esa hora cuando me percato de varias luces, que se desplazaban una detrás de la otra, como en línea. Me llamó la atención que cuando alcanzaron el cenit, o sea la parte más alta del cielo, desaparecieron", relató Harold Custodio, de Santa Isabel, a la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

"Logré ver unos 15 a 20 objetos, probablemente más", añadió Custodio al indicar que no eran tenues, ya que los observó desde una zona con bastante alumbrado o contaminación lumínica.

Eddie Irizarry, vicepresidente de la SAC, aclaró se trató del segundo grupo de 60 satélites Starlink de la empresa Space X, el cual fue lanzado desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Falcon 9 en la mañana del lunes.

Se trata de un grupo de otros 60 satélites con el propósito de proveer internet satelital. El primer grupo de satélites había sido lanzado el 24 de mayo de este año.

El nuevo grupo de satélites fue visible desde la Isla en la noche del martes entre las 7:01 y 7:08 p.m. desplazándose de noroeste a sureste. Irizarry explicó que al estos alcanzar cierta parte del cielo, al igual que ocurre con otros satélites estos pasarían a la sombra ocasionada por la Tierra con relación al Sol, dando la impresión de "desaparecer", una vez dejan de reflejar luz solar.

La SAC indicó existe la posibilidad de avistarlos nuevamente en la noche del miércoles, aunque menos brillantes. Entre las 7:01 y 7:08 p.m. del miércoles, estarían desplazándose de Oeste-Noroeste a Sur, algo más arriba de donde se aprecia Júpiter, es decir mirando hacia el oeste. Sin embargo la entidad educativa aclaró pudieran lucir tenues, ya que estarían pasando a menor elevación que durante el avistamiento del martes.

Varios astrónomos han expresado preocupación por la gran cantidad de satélites que planea lanzar Space X y otras empresas, lo cual pudiera afectar los estudios y observaciones de objetos astronómicos. Varias compañías planifican ubicar constelaciones de miles de satélites, mientras científicos ya se han percatado de que imágenes de galaxias obtenidas para realizar investigaciones, han sido arruinadas por docenas de satélites pasando por el campo visual de los observatorios.