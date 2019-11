Senadores electos evitan comprometerse con propuestos códigos

Los senadores electos William Villafañe y Héctor Martínez dijeron que necesitarán tiempo para analizar los tres códigos que la Asamblea Legislativa se propone aprobar dentro de la próxima semana y que, particularmente en los casos del Código Civil y el Código Electoral, han recibido fuerte oposición de amplios sectores.

“El Código Civil lleva muchísimo tiempo sin recibir una revisión meritoria. Es una legislación bien amplia, No estamos hablando de una legislación que atiende solo un aspecto de nuestro diario vivir. La sabiduría de un legislador en este tipo de legislación lo que amerita es que se analice y se lea de rabo a cabo. Ningún legislador puede estar 100% de acuerdo con todo lo que se pretende establecer en ese Código Civil”, dijo Villafañe a su llegada al Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista en San Juan, donde la colectividad anunció los resultados de la elección especial.

“Hay unos puntos con los que quizás uno no transe, pero uno tiene que analizarla como un todo. Y si como un todo es más beneficiosa para nuestro pueblo, y amerita la actualización de gran parte de lo que regula nuestro diario vivir en el sector privado, entonces hay que darle paso”, agregó el senador electo.

Sin embargo, al momento no es seguro que Villafañe o Martínez puedan entrar en funciones antes del final de esta sesión ordinaria, que concluye el 19 de noviembre.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que cabía la posibilidad de que ambos senadores electos entraran en funciones esta semana. Antes de juramentar, ambos deben ser certificados por la Comisión Estatal de Elecciones y tomar unos cursos de ética.

Sobre el polémico Código Electoral que, ha recibido críticas de prácticamente todos los sectores de la oposición, Villafañe indicó que, “por lo que he leído hasta el momento, tiene mi voto a favor”.

En tanto, Martínez sostuvo que era muy temprano para asumir postura sobre los proyectos de ley.

“La misma oportunidad que tuvieron los senadores de evaluar esas medidas en vistas públicas, tan pronto yo juramente quiero tener esa misma oportunidad para poder en su momento ejercer el voto que corresponda. Pero no puedo dar una opinión con relación a un asunto que he leído de forma somera y me gustaría tener la oportunidad que han tenido (los demás senadores)”, planteó Martínez.

El trámite de los códigos ha sido criticado, en parte, por la escasez de vistas públicas. La reforma electoral, de la autoría de Rivera Schatz, fue atendida en una audiencia en abril, mientras que el Senado no ha celebrado vistas públicas relacionadas con el Código Civil o el Municipal.

Rivera Schatz, quien argumentó que el Código Civil fue objeto de amplia discusión en la Cámara de Representantes y que el Código Municipal fue producto de un diálogo con los alcaldes a lo largo del cuatrienio, insistió que los tres proyectos se aprobarán antes de culminar la sesión ordinaria.