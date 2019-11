¡Agradecida y llena de fe! Dayanara sigue en pie de lucha ante el cáncer

View this post on Instagram

Bendecida Siempre 💫 Tratamiento #13 . Me siento bendecida de recibir tanto y tanto cariño de todos ustedes, de mis amigos y de mi familia! Gracias a mi Reina Madre, Lela por llevarme de tu mano en cada paso de mi proceso. Gracias a mi hermana en LA, Yessie por siempre estar conmigo en las buenas y en las no tan buenas… (desde pre-pre nursery😉). 💫 Gracias Dr. Hamid & the whole staff at #TheAngelesClinicAndResearchInstitute for your incredible Love & Support, always making me feel loved like family… I know I'm in the best hands… 💫 Si tienen alguna duda con algún lunar q sea nuevo, de forma y color raro, que crece.. por favor hagan cita con su doctor, dermatólogo. 👩🏻‍⚕️Detección temprana es clave. 💫 If you have doubts about a new mole that is growing, has different colors, uneven border… please call your doctor or dermatologist! 👨🏻‍⚕️ Early detection is key! . . #CancerAwareness #Melanoma #MelanomaCancer #SkinCancer #Guerrera #iGotThis #Stronger #imWorthIt 💫💃🏻💫