Puerto Rico saca “F" por su tasa de natalidad prematura

La organización sin fines de lucro March of Dimes emitió el Boletín Informativo "March of Dimes 2019″ que revela el estado actual de salud materno-infantil de Puerto Rico, que obtuvo la calificación de “F" por su tasa de natalidad prematura, un indicador clave de la salud materna e infantil.

Más allá del parto prematuro, el Boletín Informativo incluye un nuevo enfoque de la salud materna y destaca soluciones y acciones políticas que pueden marcar la diferencia.

El Boletín Informativo de este año proporciona una visión más completa de la salud de las madres y los bebés (ya que su salud está profundamente entrelazada) en todo el país, para las principales ciudades, cada estado, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y en todo Estados Unidos.

Las tasas de nacimientos prematuros alcanzaron en Puerto Rico el 11.9 por ciento. Esto se compara con la tasa de 11.4 por ciento del año anterior.

Las tasas generales de nacimientos prematuros en los EE. UU. aumentaron por cuarto año consecutivo, por lo cual el país obtuvo calificación "C", siendo Puerto Rico la cuarta peor calificación del país para parto prematuro, ubicado después de Alabama, Louisiana y Mississippi.

Estados Unidos se encuentra entre las naciones desarrolladas más peligrosas para dar a luz. Además de las crecientes tasas de parto prematuro, cada año mueren 22,000 bebés en los Estados Unidos [i], es decir, dos bebés por hora. Las tasas de muerte materna y complicaciones graves en el embarazo también son inaceptablemente altas. Aproximadamente, cada 12 horas muere una mujer debido a complicaciones derivadas del embarazo (más del 60 por ciento de estas muertes son evitables), y otras miles enfrentan desafíos de salud que ponen en peligro su vida.

“Todos los estadounidenses deben alarmarse por el estado de la salud materna e infantil en este país, porque es un problema que nos afecta a todos. Esta es una crisis, no dos. La salud de las madres y los bebés está fuertemente vinculada, y debemos comenzar a tratarla como tal”, comentó Stacey D. Stewart, presidente y directora ejecutiva de March of Dimes. “Esta crisis es sobre las madres y los bebés que hemos perdido, y aquellos que enfrentan serios desafíos de salud. No está bien. Pero con su ayuda, puede estarlo. Únase a nosotros este Mes de concientización sobre el nacimiento prematuro, en la lucha por todas las mamás y los bebés".

Las nuevas características del Boletín Informativo de este año incluyen distinciones más detalladas con clasificaciones positivas o negativas para el parto prematuro y un enfoque adicional en la salud materna en lo que respecta a los partos prematuros, al destacar soluciones y acciones políticas que pueden tener impacto.

En Puerto Rico, March of Dimes recomienda:

Programas en expansión que funcionan, como la atención prenatal grupal. Los estudios demuestran que la atención prenatal grupal reduce el parto prematuro y entre las mujeres de todas las razas o etnias un 33 por ciento, además de otros beneficios para la salud de las madres y los bebés.

Las investigaciones muestran que una de las mejores oportunidades para lograr embarazos saludables es mejorar la salud de todas las mujeres antes de que queden embarazadas.

○ En 2017, 7.5 millones de mujeres en los Estados Unidos no tenían seguro médico. (Análisis del Instituto Guttmacher, sobre los datos de la Encuesta a la Comunidad Estadounidense, realizada por la Oficina del Censo de EE. UU.)

○ En 2017, 7.5 millones de mujeres en los Estados Unidos no tenían seguro médico. (Análisis del Instituto Guttmacher, sobre los datos de la Encuesta a la Comunidad Estadounidense, realizada por la Oficina del Censo de EE. UU.)

Establecer y financiar comités de revisión de mortalidad materna en todo el país.

Abordar las desigualdades crónicas y el acceso desigual a una atención médica de calidad.

○ Reducir el estrés tóxico, que contribuye a complicaciones de salud materna e infantil.

“La salud de las madres y los bebés en Puerto Rico debe ser un tema prioritario para todos nosotros. Al trabajar juntos, como personas y en los sectores público y privado, podemos hacer cambios significativos que pueden brindar a todas las madres la atención que se merecen y a cada bebé el mejor comienzo posible", agregó la doctora Lauren Lynch, MD, de la Junta Directiva de March of Dimes de Puerto Rico y Presidenta del Comité de Salud Materno Infantil de esta entidad.

En Puerto Rico, March of Dimes ofrece una serie de recursos y programas para ayudar a las madres y los bebés:

Educar a las madres y las familias sobre los factores colectivos que contribuyen a la mortalidad y la morbilidad materna e infantil, que las madres y los bebés enfrentan juntos. Abordar los factores de la salud materna, especialmente antes del embarazo, aumenta las posibilidades de un parto a término saludable. Esto incluye la identificación y el tratamiento de afecciones crónicas y el consumo de ácido fólico para reducir las anomalías congénitas. Sabemos que el parto prematuro afecta tanto a las madres como a los bebés. Un parto prematuro puede provocar discapacidades físicas y del desarrollo a largo plazo para los bebés. Algunas veces, las mujeres también se enfrentan a complicaciones de salud a largo plazo, la preeclampsia está relacionada con el desarrollo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares en las mujeres después de la edad reproductiva. Esto se ve agravado por el estrés que experimenta toda la unidad familiar, que puede tener un impacto duradero.

Expandir el programa de atención prenatal grupal de March of Dimes, llamado “Supportive Pregnancy Care” a cinco comunidades rurales en Puerto Rico para que más familias puedan tener el mejor comienzo posible. La evidencia demuestra que la atención prenatal grupal fomenta varios resultados positivos, incluido un aumento en la lactancia materna y una disminución en el parto prematuro. tradicional. (AAP, ACOG, American Journal of Obstetrics & Gynecology, 2012)



El director de Salud Materno Infantil de March of Dimes Puerto Rico, José R. Guzmán agradeció a un grupo de entidades relacionadas a la salud, su alianza con March of Dimes para hacer un “llamado a la acción” por la salud materno-infantil de Puerto Rico en el mes de noviembre. Estas entidades son: Departamento de Salud de Puerto Rico, Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Asociación de Salud Primaria y PRO-Gyn. Representantes de estas entidades formaron parte de un panel hoy en Conferencia de Prensa en el Hospital Auxilio Mutuo, para exponer las estrategias que se están trabajando en Puerto Rico para mejorar la salud de madres y niños.

Por su parte, la directora ejecutiva de March of Dimes Puerto Rico exhortó a la ciudadanía a que apoyen los esfuerzos de March of Dimes. “Ahora más que nunca las madres y los bebés necesitan nuestra ayuda, y tú eres la ‘ficha clave’. El público puede contribuir apoyando los esfuerzos de March of Dimes, a través de las diversas campañas de concienciación y de recaudación de fondos. Ahora puedes contribuir a March of Dimes a través de ATH Móvil (787) 671- 4818, y uniéndote a las actividades que tenemos durante este mes”, dijo Alma Seda, directora Ejecutiva de March of Dimes, Puerto Rico.

Las actividades de concienciación y esfuerzos en la recaudación de fondos durante el mes de noviembre, son:

– Campaña de servicio público de March of Dimes Puerto Rico en el Mes de Concienciación por los Nacimientos Prematurso” en varios medios del País.

– “Mahones por los Bebés” es una actividad que consiste en vestir la camiseta alusiva a la campaña con mahón, durante el mes de noviembre. El lema de la camiseta “sosteniendo la esperanza” alude a la lucha continua de March of Dimes, que no cesará hasta que todo bebé nazca a término y sano. La cantante Marileyda Hernández es la portavoz de esta campaña. Para información de cómo adquirir la camiseta puede llamar al (787) 671-4818

– “Marcha por los Bebés Prematuros” en su décima edición. Este evento es organizado por la entidad juvenil FBLA (Future Business Leaders of America) a beneficio de March of Dimes. Se llevará a cabo el viernes, 22 de noviembre, desde la Plaza Pública de Juana Díaz hasta la Pista Atlética Enrique “Meleto” Ortiz, de 8:00am a 1:00pm. Su propósito es crear conciencia sobre el problema de Prematurez en PR y recaudar fondos que serán destinados a la investigación y a la educación para prevenir los nacimientos prematuros. La Madrina del evento es la reportera Aixa Vázquez. Se espera la participación de aproximadamente 3,000 jóvenes. El público en general también es bienvenido. Es requisito vestir la camiseta para marchar.

– Campaña agua “Salutaris” y agua “To Go” – Con la compra de una botella de agua Salutaris o agua To Go estarás aportando a March of Dimes para que más bebés nazcan a término y sanos.

– Campaña de “estampitas” de March of Dimes – Pendiente a la campaña de “estampitas” en las 96 tiendas All Ways 99 en todo Puerto Rico.

– Campaña “Thanks for Sharing” en Macy’s – El público también puede contribuir a través de la campaña en Macy’s “Thanks for Sharing”. Además, Macy’s estará regalando artículos para el cuidado del bebé a un grupo de embarazadas del programa “Supportive Pregnancy Care” de March of Dimes.

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y los bebés.