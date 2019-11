Estudiantes UPR llegan a Fortaleza a protestar por los recortes

Un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) protestan esta noche frente a La Fortaleza por los recortes presupuestarios del sistema universitario público del país.

El periodista estadounidense David Begnaud publicó en su cuenta de Twitter un video de la manifestación que se lleva a cabo en el área del Viejo San Juan.

Entre sus reclamos está el posible cierre de recintos y exigir un aumento de salario mínimo.

Mira los videos:

Now, in front of the Puerto Rico Governors mansion, college students, & even professors, are protesting budget cuts to the University of Puerto Rico system as well as possible campus closures, says @iamleyri who sent this video. They're also demanding a higher minmum wage. pic.twitter.com/dXFZjmm40Z

Right now in Puerto Rico:

People are again gathering outside the most iconic spot from this summer’s protests: The Governor’s Mansion.

They are protesting budget cuts and demanding a higher minmum wage.

pic.twitter.com/3opgDeA3lp

— Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) November 9, 2019