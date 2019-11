Reportan heridos tras colapsar techo de teatro en Londres

Personas fueron desalojadas hoy de una función teatral en el Teatro Piccadilly en el West End en Londres tras colapsar una parte del techo.

Según informó el medio Metro UK varias personas sufrieron heridas leves a consecuencia del incidente.

Un periodista narró que estaba sentado en el Gran Círculo y que se escuchaban los gritos de la audiencia cuando el techo se derrumbó. "Aproximadamente 10 minutos después de la presentación, se podía escuchar este ligero sonido de goteo en Grand y la gente miraba a su alrededor, preguntándose qué estaba pasando, pero la obra continuó. A medida que pasaron los minutos, el goteo se hizo más frecuente y parecía que entraba más agua por el techo, lo que provocó que algunas personas se levantaran y se movieran. El sonido finalmente se volvió tan fuerte que nos pusimos de pie y comenzamos a irnos, ya que nos preguntábamos qué iba a pasar".

Añadió que "luego, cuando nos pusimos de pie, este enorme trozo de techo, de unos tres o cuatro metros de ancho, se derrumbó. Había gente gritando en ese momento y todos se levantaron y bajaron corriendo las escaleras".

Por su parte el periodista de la BBC, James Waterhouse tuiteó: "Parte del techo aparentemente se derrumbó en la primera mitad de "La muerte de un vendedor" en el Teatro Piccadilly. Unos gritos. Todos evacuados. Ahora esperando afuera ".

La policía de la ciudad de Westminster del Met dijo en Twitter:"Policía en escena con LAS & LFB en el teatro Piccadilly en Denman St #Westminster después de informes de un colapso del techo alrededor de las 7:59 p.m. (hora de Londres).

Se informó que todos están fuera del teatro y que hay cierres de carreteras.

"Se recomienda a los conductores que utilicen rutas alternativas", exhortaron las autoridades.

Usuarios en las redes sociales compartieron imágenes del incidente:

I’ve heard of bringing the house down – but part of the roof came down tonight at Piccadilly theatre, London during Death of a Salesman!😱😱 building evacuated 🚨 pic.twitter.com/YraPlcYeX9

— Carl Woodward (@mrCarlWoodward) November 6, 2019