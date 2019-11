Mayoría de faltas son contra niños en pobreza

El nuevo caso de una niña de 12 años contra quien pesa una falta ante el Tribunal de Menores por pinchar con un alfiler a otra niña pone de manifiesto que la mayoría de las radicaciones de casos son contra menores de escasos recursos y de escuelas públicas.

Así lo estableció el abogado de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), Julián Claudio, quien dijo que, en los últimos días, ha tenido que trabajar tres casos separados en el Tribunal de Menores de niños y niñas que no superan los 12 años.

Uno de ellos fue por una situación entre tres niños de seis y siete años que pelearon con un niño de ocho, a quienes la Policía les leyó las advertencias. Otro caso fue una pelea que involucró a dos hermanos de nueve y diez años. El más reciente fue el de la niña de 12 años que pinchó con un alfiler a una compañera de escuela al darle un beso en el cachete, y a quien la Procuraduría de Menores le radicó tres faltas por Ley de Armas y tres de agresión. Claudio detalló que el juez determinó causa en dos faltas menos graves durante la vista de aprehensión.

Por motivos de protección, el abogado no reveló las escuelas en que ocurrieron los casos; no obstante, señaló que “si se fija, solo se radican en escuelas públicas. En colegios, la radicación de faltas, en comparación, el desequilibrio es brutal”. Aseguró que un 99 % de los casos que ve SAL son de escuelas públicas y alrededor de 1 % son de colegios. SAL atiende el 80 % de los casos que se radican en el Tribunal de Menores. “Pasa un año y no me llega un muchacho de colegio. No es que quiera que me llegue, pero es que los colegios tienen protocolos”, manifestó.

El licenciado opinó que “lo que pasa en Estados Unidos por issue racial, aquí ocurre por condición socioeconómica”.

“Los colegios tienen sistema de deméritos, sistemas de reunir padres, cosa que no pasa en escuelas públicas, aunque reconozco que hay un protocolo establecido, pero parece que no lo siguen”, expuso el abogado.

Ante esto, el secretario de Educación, Eligio Hernández, dijo a través de su portavoz de prensa, Aniel Biggio, que “no entrará en la interpretación del abogado. Lo que sí puede indicar es que el Departamento de Educación atiende los casos de mediación de conflictos en las escuelas. Cada caso se trabaja de forma individual y siguiendo los reglamentos establecidos. En cada uno de ellos interviene, en primera instancia, personal docente, y luego, los trabajadores sociales, psicólogos, y otros profesionales del componente social”.

Explicó, además, que, desde el pasado año, “se han ofrecido decenas de talleres y adiestramientos a los profesionales, y se ha contratado a personal, como psicólogos, para este componente”.