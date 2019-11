Trump amenaza recortar fondos para incendios en California

El presidente Donald Trump amenazó con recortar los fondos federales para combatir incendios forestales en California.

Trump tuiteó el domingo que el gobernador de California Gavin Newsom ha hecho “un trabajo terrible de administración forestal” y que cuando hay incendios, el gobernador pide ayuda al gobierno federal.

“No más”, dijo el presidente.

Newsom respondió con su propio: “Usted no cree en el cambio climático así que está eximido de participar en esta conversación”.

El estado controla un pequeño porcentaje de terrenos forestales, mientras el gobierno federal administra la mayor parte de ellos.

El año pasado, Trump hizo una amenaza parecida en medio de incendios en California, acusando al estado de “administración negligente” de los bosques. Para este entonces, Newsom defendió el trabajo de prevención de incendios y criticó al gobierno federal por no hacer lo suficiente de su parte.

..Every year, as the fire’s rage & California burns, it is the same thing-and then he comes to the Federal Government for $$$ help. No more. Get your act together Governor. You don’t see close to the level of burn in other states…But our teams are working well together in…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019