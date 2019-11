Natal apela a perder el miedo al anunciar candidatura a alcaldía de San Juan

Al anunciar esta mañana que aspiraría a la alcaldía de San Juan bajo la insignia del debutante Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el representante independiente Manuel Natal mencionó que había llegado el momento de superar los “miedos individuales y colectivos”.

“Mi miedo individual desde una posición de absoluto privilegio no se compara con el miedo que sentimos absolutamente cada uno de nosotros en el día con tomar una posición que nos puede costar nuestro trabajo, con asumir una postura que puede significar una ruptura en nuestra familia. Con expresar nuestro coraje con los que está pasando y que eso signifique que nos vamos a quedar sin nuestro sustento”, dijo al público presente Natal, al describir el momento en que decidió lanzarse a la política partidista como el “más importante” de su vida.

La candidatura de Natal, quien desertó del Partido Popular Democrático (PPD) durante este cuatrienio luego de ser el candidato de la colectividad que más votos recibió en las pasadas elecciones, deberá ser ratificada en la asamblea nacional que el MVC llevará a cabo el 14 de diciembre.

“El miedo inmediatamente se convierte en coraje cuando nos damos cuenta que por tanto tiempo nos han engañado, que por tanto tiempo nos han mantenido divididos pero que siempre ganan los mismos”, agregó Natal, quien llegó a la legislatura en 2013 al ganar una elección especial para un escaño de representante por acumulación.

“Ese coraje que sentimos en tiempos recientes se ha convertido en esperanza de que no nos tenemos que conformar con lo que tenemos, de que podemos cambiar estas circunstancias (y) que no tienen que ser siempre los rojos y azules los que ganen”, expresó Natal, en alusión a las protestas que resultaron en la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló, hecho que el legislador celebró pero aclaró que “no es suficiente”.

A exactamente un año de los comicios de 2020, Natal adelantó que serán “las comunidades” quienes elegirán los candidatos del MVC a la asamblea municipal San Juan.

El anuncio de Natal se realizó en el Callejón del Carmen, ubicado en el casco urbano de Río Piedras, uno de los espacios más deteriorados de la capital.

Cuando Metro le preguntó qué elementos lo motivaron a dejar atrás su puesto en la legislatura y aspirar a uno de los cargos electivos de mayor visibilidad en el país, Natal respondió que “lo primero es que en San Juan tenemos la posibilidad de poner en práctica el gobierno que aspiramos y creemos que es posible cuando el poder verdaderamente reside en el pueblo”.

“Si este movimiento es un movimiento con vocación de mayoría, que no tiene solamente en su nombre de forma simbólica la victoria, sino que sale a construirla todos los días, las personas que tenemos el privilegio de ocupar puestos electivos o de tener algún tipo de reconocimiento a nivel del país tenemos que estar dispuestos a poner la acción donde empeñamos la palabra y no podemos optar por candidaturas cómodas, en donde quizás lo nuestro está resuelto. Porque aquí no se trata de uno, se trata del país”, subrayó Natal.

El MVC aún no anuncia su candidato o candidata a la gobernación. Han indicado que aspiran a que 50% de sus candidaturas estén en manos de mujeres. Otra de las figuras relevantes en Victoria Ciudadana es la abogada Alexandra Lúgaro, quien en el pasado ciclo electoral corrió independiente a la gobernación, pero que aún no anuncia a qué posición aspiraría en las próximas elecciones generales. En el nuevo partido –en vías de completar su inscripción– también militan figuras como Néstor Duprey, Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén.

El MVC necesita 47,405 endosos para su inscripción.

Hasta el momento, el senador Miguel Romero y el decano de administración del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Manuel “Palomo” Colón Pérez, son las dos figuras del Partido Nuevo Progresista que han oficializado la intención de aspirar a la alcaldía de la capital. En el caso del PPD, la senadora Rossana López y el abogado Armando Valdés buscarán reemplazar a la incumbente Carmen Yulín Cruz, quien es precandidata a la gobernación.

El proceso de radicación de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 30 de ese mes.