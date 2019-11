Manuel Natal anuncia aspiración a la alcaldía de San Juan

El representante independiente, Manuel Natal, quien es uno de las figuras del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), anunció esta mañana en el las elecciones del próximo año aspirará a la alcaldía de San Juan.

El anuncio lo hizo en el callejón Del Carmen en Río Piedras, uno de los sectores más deteriorados de la Capital.

"Durante mi carrera en el servicio público, me he enfrentado con valentía a las circunstancias que se me han presentado, respondiendo de acuerdo a mis principios y en representación de los reclamos de la ciudadanía que me eligió. Respondiendo a ese mismo reclamo es que estoy aquí, anunciando mi candidatura a la alcaldía de San Juan para noviembre de 2020", anunció ante las personas que dijeron presente a la actividad.





Publicidad





“Cada cuatro años se presentan simulando contrastes pero, cuando asumen el poder, resultan ser los mismos. Hoy en Río Piedras, comenzamos lo que será la victoria ciudadana de San Juan”, enfatizó.

Natal se desafilió del Partido Popular Democrático (PPD) en este cuatrienio. El MVC aún no anuncia su candidato o candidata a la gobernación. Han indicado que aspiran a que 50 % de sus candidaturas estén en manos de mujeres. Otra de las figuras relevantes en Victoria Ciudadana es la abogada, Alexandra Lúgaro, quien en el pasado ciclo electoral corrió independiente a la gobernación, pero que aún no anuncia a qué posición aspiraría en las próximas elecciones generales. En el nuevo partido —en vías de completar su inscripción— también militan figuras como Nestor Duprey, Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén.

El representante se ha destacado por su labor de fiscalización a los gobernantes aún cuando era parte de la delegación del PPD y Alejandro García Padilla estaba en la gobernación. Natal fue una de las figuras mencionadas en el chat de Telegram del exgobernador, Ricardo Rosselló y un grupo de colaboradores. En el intercambio de comunicaciones se plantea la radicación de un caso policial contra el representante.

El MVC necesita 47,405 endosos para su inscripción.

Noticia en desarrollo.