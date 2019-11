Anuncian detalles tentativos de los actos fúnebres de Walter Mercado

La familia del ahora fallecido Walter Mercado Salinas anunció los detalles tentativos de los actos fúnebres para darle el último adiós al legendario astrólogo, luego de su muerte en horas de la noche de ayer sábado.

Mercado Salinas, ponceño de nacimiento, falleció a causa de un aparente paro renal.

"Después de más de dos semanas internado en el Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, el astrólogo ponceño Walter Mercado pasó al plano espiritual

–anoche (entre las 9:30 y 10:00)- a raíz de un aparente paro renal. De acuerdo con su sobrina, Ivonne Bennet, el también actor falleció en paz y rodeado del amor de su familia. En este momento, la familia le pide un espacio a los medios de comunicación para asimilar la pérdida física de Mercado y les agradece todas las muestras de afecto desde que, esta mañana, se dio a conocer la noticia", comunicó el portavoz de la familia, Ángel Omar Matos.

Según se informó, hasta el momento los actos fúnebres serán este martes, 5 de noviembre de 2019, en la funeraria Puerto Rico Memorial, en Santurce.

Mientras, el sepelio se llevará a cabo en El Señorial Memorial Park and Funeral Home.

Matos indicó que los detalles más completos se revelarán en la noche de hoy.

Walter Mercado spent his life helping us navigate the stars, and now he is amongst them, making the universe shine one sequin at a time. He taught us to be better, y lo hizo con mucho, mucho amor. Descansa en Paz✨ pic.twitter.com/QA2hXLTbds

— Pero Like (@BFPeroLike) November 3, 2019