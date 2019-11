Informante alega estar dispuesto a responder por escrito en caso de Trump

El informante que alertó sobre las negociaciones del presidente Donald Trump con Ucrania está dispuesto a responder preguntas por escrito que le hagan republicanos de la cámara baja, informó su abogado.

La sorpresiva oferta, hecha al representante Devin Nunes, el republicano de mayor rango en la Comisión de Espionaje de la Cámara de Representantes, permitiría que los republicanos le hicieran preguntas al denunciante _quien desató la investigación de juicio político encabezada por demócratas_ sin tener que pasar por el presidente de la comisión, el representante demócrata Adam Schiff.

El abogado Mark Zaid tuiteó que el informante respondería preguntas directamente de legisladores republicanos “por escrito, bajo juramento y con pena de perjurio”, parte de un intento por bloquear los crecientes esfuerzos de Trump y sus aliados republicanos para averiguar la identidad de la fuente. Lo único que no se responderán son las preguntas sobre la identidad del denunciante, dijo.

“Ser informante no es una labor partidista ni el juicio político es un objetivo. Ese no es nuestro papel”, tuiteó Zaid. “Por eso le hicimos la oferta a @DevinNunes."

“Nos aseguraremos de dar respuestas oportunas”, dijo.

La oficina de Nunes no hizo comentarios de inmediato.

La oferta fue efectuada luego de que Trump ha exigido repetidas veces que se divulgue la identidad del informante, tuiteando el domingo que la fuente “debe decir quién es”. El denunciante expresó alarma por la conversación telefónica que Trump sostuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy el 25 de julio, llamada que se convirtió en el catalizador de la investigación de juicio político.

La versión del informante sobre la llamada les ha proporcionado pistas a los demócratas de la cámara baja que indagan si el presidente y otras personas presionaron a Ucrania para que investigara a rivales políticos de Trump, incluyendo el exvicepresidente Joe Biden.

“¡Identifiquen al denunciante y pongan fin al fraude del juicio político!”, tuiteó Trump.

Horas después, el presidente presionó a los medios noticiosos a que divulguen la identidad del informante, sosteniendo que lo que éste relató sobre lo acontecido es incorrecto. La queja del denunciante ha sido corroborada con personas que tienen información de primera mano y que han testificado en el Capitolio.

“Ellos saben quién es. Ustedes saben quién es. Pero no quieren reportarlo”, dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca. “Y saben que le harían un servicio al público si lo hicieran”.

Las leyes federales sobre informantes existen para proteger la identidad y las carreras de la gente que presenta denuncias de irregularidades cometidas por funcionarios públicos. Históricamente, legisladores de ambos partidos han respaldado esas protecciones.

The Associated Press generalmente no revela la identidad de los denunciantes.

El informante se ha convertido en una obsesión para los republicanos, especialmente para el presidente. Los republicanos ven una oportunidad política en los esfuerzos para desenmascarar al funcionario de la CIA, quien según el inspector general de la comunidad de inteligencia podría tener “parcialidad política”. Sin embargo, el inspector general halló que la queja del denunciante era “creíble”.

