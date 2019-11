Falla en servicio eléctrico deja sin luz al aeropuerto

Durante el medio día de hoy, un relevo de cargo hizo que un alimentador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salió de servicio, dejando sin energía a diferentes sectores de Carolina, incluyendo el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Personal del aeropuerto indicó a los pasajeros que debían entrar por la puerta de la aerolínea Jet Blue, lo que causó largas filas en el área de seguridad y de registro de maletas.

Según la AEE, el servicio ya fue restablecido y el alimentador está dando servicio total.

BREAKING: Power reported to have gone out in half of the airport in San Juan, Puerto Rico according to @MaryselPagan. "Everybody has to enter through JetBlue gate," she says.

I'm making calls. pic.twitter.com/bLYzd4SYp7

— David Begnaud (@DavidBegnaud) November 2, 2019