Mujer sufre accidente disfrazada de Carrie con sangre falsa y espanta a paramédicos

Sabes que tu disfraz es muy eficaz cuando incluso espantas a los que te van a ayudar. Aunque bueno, se entiende si tuviste un aparatoso choque de auto. Aunque no lo creas, esto sucedió en Virginia. Allí, una mujer sufrió accidente disfrazada de Carrie con sangre falsa y espantó a paramédicos.

Sidney Wolde conducía disfrazada del personaje de la película de terror “Carrie”, con una importante cantidad de sangre de mentiras.

Al parecer, venía de regreso de promocionar un musical en una casa embrujada y de una fiesta de Halloween.

Sin embargo, conservando su caracterización, tuvo un accidente que dañó considerablemente la parte delantera del vehículo.

Esto ocasionó que, cuando llegaron los paramédicos, pensaron que ella había perdido la vida.

La mujer compartió la anécdota a través de su cuenta de Twitter el 28 de octubre:

"Si alguien quiere saber cómo me fue en mi fin de semana, golpee mi auto mientras estaba vestida como Carrie y todos los que respondieron primero pensaron que estaba muerta. Jajajaja, LO SIENTO TANTO".

Como es de esperarse, la publicación recibió casi 399 mil likes y más de 74 mil retweets.

Con información de 10 daily, el accidente se originó cuando un ciervo cruzando la carretera la espantó.

En sus palabras:

"Todos están preguntando por la historia de fondo, así que aquí va. Estaba promocionando a Carrie the Musical en una casa embrujada. Al final de la noche, estaba demasiado cansada para ducharme y quitarme el maquillaje, así que cuando choqué, los primeros en responder vieron mi sangre y se asustaron".

Por suerte, no sufrió ninguna lesión, con excepción de un moretón en la pierna. De esta manera, la estudiante confesó que tuvo mucha suerte, pero no pudo evitar tomarlo con humor.

Además del susto de los paramédicos, ella cuenta que, cuando llegaron dos policías, también se espantaron:

"Mientras esperaba que mis padres vinieran a buscarme a la escena, aparecieron dos policías más. Para entonces, ya estaba fuera del vehículo y conversaba con la gente.

El nuevo oficial dice: "Odio interrumpir, pero ¿no creen que necesita asistencia médica?".

Adicionalmente, aprovechó lo viral de su situación para promocionar el musical en otro tweet con la cartelera de la obra:

"Arriesgué mi vida para promocionar este musical. ¡¡¡Será mejor que todos compren entradas!!!"

Conclusión, si te disfrazas de Halloween con sangre no manejes ¡y si manejas procura no tener sangre!

Everyone is asking for the backstory so here it goes. I was promoting Carrie the Musical at a haunted house. At the end of the night, I was too tired to shower and remove my makeup so when i wrecked the first responders saw my blood and freaked. pic.twitter.com/RksJVMv4uX

— Sidney (@SidwWolfe) October 29, 2019