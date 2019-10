Aida Díaz asegura que la traicionaron

Después de 18 años como presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz culmina sus funciones el sábado 2 de noviembre, una vez los 600 delegados con derecho al voto escojan a su sucesora en una Asamblea que se celebrará en San Juan.

Previo a la celebración de la Asamblea, “Doña Aida” habló con CyberNews sobre su gestión frente a la agrupación magisterial, los retos que enfrentó y las traiciones.

“Mucha gente pensará que me voy dolida, sentida, que no quiero irme y es todo lo contrario. A pesar de los dos o tres que no deberían llamarse maestros, me doy cuenta que hemos hecho tanto, pues me voy con una satisfacción bien grande. Siento dolor, porque confié demasiado en quien no debí confiar, me traicionaron. No pensé nunca que hubiese tanta maldad en la gente. Pero siento satisfacción y alegría también”, dijo.

¿Qué consejo le da a la que la vaya a sustituir?

“Me pregunto si ellas han pensado en eso. Porque si son casadas, tienen que tener un esposo que sea sumamente tolerante y cooperador. Mi consejo es, va a venir mucha gente que se les va a acercar y como me dijeron a mí, los que hoy están contigo no van a estar hasta el final. Viene mucha gente por interés. Tienen que ser objetivas, a veces hay que despedir a compañeros y amigos. Hay que decirle a la gente que no y tiene que entender que va a vivir para esto”.

-Yo tenía entendido de que esa Asamblea era en el mes de diciembre-

“Eso es así, por Reglamento”.

¿Y por qué la adelantaron?

“Yo le pedí a la Junta (de Directores) que me permitieran irme antes, completar mi término y que adelantaran la Asamblea. La Junta lo aprobó, se llevó a una Asamblea General y se acordó adelantar la misma. Después de ocurrido lo de la difamación y lo demás, uno pierde el deseo de seguir adelante. Ahora se va a enmendar el Reglamento para que las Asambleas puedan ser entre octubre y diciembre y no estén atadas a un mes en particular”.

¿Y la persona que sea escogida en la Asamblea, va a entrar en funciones cuándo?

“Inmediatamente”.

O sea, ¿que si la Asamblea es sábado, ya el lunes hay una nueva presidenta en la Asociación?

“Cierto. Yo termino el sábado”.

¿Y qué va a hacer el domingo?

“Irme de viaje”.

La presidenta de la AMPR ya se reunió con las dos aspirantes a la presidencia, las profesoras Elba Aponte y Sybaris Amalia Morales Paniagua, así como con los tres aspirantes a vicepresidentes Edgardo Nuvot, Noel Cedeño y el titular Víctor Bonilla.

Díaz anticipó que la Asamblea “será larga” porque además hay 17 propuestas de enmienda al Reglamento.

“Hay una enmienda que dice que el maestro que venga a trabajar aquí, hay que darle las mismas licencias que le dan en el Departamento de Educación, lo que implicaría que habría que darle los dos meses de vacaciones mientras esté trabajando aquí. Otra enmienda sobre cómo se van a elegir a los presidentes, hay otra enmienda para asignarle el salario al presidente y al vicepresidente”, sostuvo Díaz como ejemplos de las 17 enmiendas a evaluar en la Asamblea de Delegados.

Entre los asuntos pendientes, expuso que el de mayor preocupación es la negociación con la Junta de Control Fiscal para el Sistema de Retiro. Luego de que no prevaleciera en votación el acuerdo que negociaron para el magisterio con el ente fiscal creado bajo la ley federal PROMESA, la AMPR comenzó un proceso de recogido de firmas para endosar que se retomen las negociaciones.

“Son tantas las cosas que quedan, pero se las dejo pendiente para que el entre. De todas maneras yo no me desaparezco, yo le voy a estar dando seguimiento”, mencionó.

Como expresidenta, Aida Díaz tiene derecho a ocupar una silla en la Junta de Directores. Además, puede formar parte del Comité de Supervisión de la entidad.