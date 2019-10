Zoé Laboy rechaza conflicto con contratación de su hijo

La secretaria de la gobernación, Zoé Laboy, rechazó hoy que exista algún conflicto con la contratación de su hijo, Delfos José Ochoa Laboy, en la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), según reportó Telemundo.

Ayer trascendió que su hijo ha mantenido contratos con ambas entidades gubernamentales que suman los $124,500. "Ninguno", contestó la funcionaria al preguntársele sobre si existe algún conflicto de interés con la contratación de su hijo. Laboy también descartó que hubiese intervenido para que se contratara a su hijo en algunas de las entidades de gobierno.

Laboy indicó que el primer contrato de Ochoa Laboy fue mientras ejercía el cargo de senadora y que solicitó una dispensa previo al otorgamiento. "Primero que todo cuando yo era senadora cuando mi hijo me notifica que se le va a reclutar o que se le va a contratar en la Oficina de Servicios Legislativos —que de hecho, es una oficina que responde a la Cámara de Representantes— yo, para asegurarme que todo se estaba haciendo conforme a la ley y los reglamentos, solicité una dispensa y la dispensa se otorgó", comentó Laboy a Telemundo durante un recorrido con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, para examinar la situación del servicio intermitente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en ese municipio de la montaña.

Asimismo, Laboy sostuvo que sobre el contrato que su hijo firmó con ASSMCA, le señaló que no podría renovarlo y en el futuro debía rechazar acuerdos con alguna entidad dentro de la Rama Ejecutiva, debido a su nombramiento como secretaria de la gobernación el pasado 21 de agosto.

"Luego cuando él [Ochoa López] me notifica que había sido contratado para una propuesta en ASSMCA, cuando yo me convierto en secretaria de la gobernación, le dije: 'ese compromiso que tienes en ASSMCA tienes que terminarlo y no lo puedes renovar'. De hecho le dije en aquel momento: 'Siento decirte que porque soy secretaria de la gobernación cualquier otra oportunidad en cualquier entidad del ejecutivo tienes que rechazarla porque yo ahora soy secretaria de la gobernación', precisó la funcionaria a Telemundo.