Sin cumplir secretario DE con ley que habilita Secretaría Auxiliar de Educación Montessori

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, acudió el miércoles, a una vista ejecutiva en el Senado en donde dio su explicación del por qué no se ha cumplido con la Ley 277-2018 para la creación de la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori.

Hernández Pérez señaló que la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori le solicitó once puestos a nivel central, lo que según el secretario, “sacaría de los salones a maestros para ponerlos en oficinas”.

“La opción que me da como secretario es que saque a los maestros de la sala de clases y los ponga en la oficina. Esa no es la opción porque los maestros están justificados para atender estudiantes y hay una porción de la nómina que es pagada con fondos federales”, señaló el secretario a preguntas de la prensa, al tiempo que advirtió que esa acción pudiera repercutir en señalamientos por el gobierno federal.

Sus expresiones se dan en torno a una vista ejecutiva – solicitada por el secretario del DE- en donde la Comisión senatorial de Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria quienes investigan el cumplimiento de la Ley 277-2018 que establece que la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, con el fin de desarrollar dicho modelo en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Por su parte, la presidenta de la Comisión senatorial de Hacienda, Migdalia Padilla, al ser cuestionada sobre la tardanza de la elaboración del reglamento por parte del DE, dijo que “no quisiera que fuera así”.

“Yo creía que el reglamento luego de una larga espera en la Cámara saliera porque eso quien lo empezó a trabajar fue la pasada secretaria (Julia Beatrice) Keleher”, dijo Padilla.

Entretanto el senador del Partido Popular Democrático (PPD), José Nadal Power criticó el que a mitad de año fiscal, no se haya asignado el dinero para el programa Montessori.

“Las leyes no son sugerencias, son mandatos y el secretario tiene que hacerla cumplir ya. Desde el punto de vista presupuestario, me parece inaceptable que ya estamos a mitad del año fiscal y todavía el dinero no ha llegado a la Secretaría Auxiliar”, dijo Nadal Power.

Asimismo el senador del PPD, Cirilo Tirado Rivera expuso que “me parece que el secretario lo que hace es zapatearse de la responsabilidad que le otorgó la ley que crearía la Secretaría (Auxiliar de Educación) Montessori, él la ve como un ente aparte. No es hasta que yo lo llevo a aceptar su responsabilidad de que él es el responsable como secretario… Yo no le creo al secretario”.

Hernández Pérez, empero, aseguró que el dinero ya está disponible para ser sufragado.

En cuanto al requerimiento de la Ley 277-2018, el senador independiente José Antonio Vargas Vidot aseguró que nada justifica que no se haya completado el nombramiento en ley para la Secretaría Auxiliar de Escuelas Montessori.

“Nada justifica que desde junio hasta este momento se le impida a una secretaría auxiliar que es definida por ley a que tenga el personal necesario. Más cuando en la Secretaría de Educación se han nombrado personal por destaque, de confianza y por contratos”, dijo Vargas Vidot.

Por otro lado, Rosa Elena Suárez Sierra, una madre de un niño adscrito a una escuela Motesorri opinó que salió con más dudas que respuestas.

“Estamos más preocupados que cuando llegamos, estamos preocupados de que las contestaciones del secretario vayan en la dirección que están tomando ahora”, dijo Suárez Sierra quien solicitó una reunión con el secretario de Educación al respecto.