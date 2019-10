Recomendaciones para celebrar 'Halloween' de forma segura

Los comisionados del Negociado del Cuerpo de Bomberos (NCB) y el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM), Alberto Cruz Albarrán y Guillermo Torruella, respectivamente, exhortaron a la ciudadanía el miércoles, a tomar las medidas necesarias para celebrar el Día de Halloween, dentro de un entorno seguro para toda la familia.

“Es sumamente importante que la salida para recoger golosinas se haga en un entorno conocido e iluminado, sea en la comunidad o centro comercial y que en ningún momento los niños salgan a buscar dulces sin la compañía de un adulto. Además, debemos tomar en cuenta medidas de seguridad básicas que deben ser explicadas a los menores antes de la festividad, para que estén conscientes de los pasos a seguir”, señaló el comisionado de Bomberos en comunicación escrita.

Cruz Albarrán recalcó que cada niño debe contar con una linterna o cinta reflectiva en su vestimenta para que puedan ser vistos por conductores que transiten por el área. No se deben utilizar velas como parte de los disfraces, pues representan riesgos de incendios; en su lugar, se recomiendan velas o luces de baterías. Además, es importante revisar que los disfraces sean de material retardante o resistente a llamas o fuego.

Por su parte, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas exhortó a los padres a seleccionar disfraces adecuados para garantizar la seguridad de los menores.

“Se recomienda utilizar disfraces de un largo apropiado, que no arrastre por el suelo, para así evitar caídas. Además, debe ser de colores llamativos e incluir cintas o detalles reflectivos. Debido a que las máscaras pueden obstruir o limitar la visión, utilice la alternativa de maquillaje no tóxico o sombreros decorativos. Los sombreros deben quedar bien ajustados para prevenir que se deslicen. El maquillaje debe probarse antes en una pequeña área de la piel. En cuanto a los zapatos, estos deben ser cómodos; no se recomiendan zapatos de tacón alto para niños pequeños que no puedan caminar adecuadamente con ellos”, sostuvo.

Los funcionaros recalcaron que se deben tomar las siguientes precauciones para evitar emergencias:

Los accesorios del disfraz como espadas, varitas mágicas y otros objetos deben ser de un material suave (“foam”, plástico o goma) que no sean cortantes o puedan causar laceraciones en los ojos y la piel.

Evite accesorios pequeños como lentejuelas, botones, pedrerías o piedras, estos pueden representar un riesgo de ahogamiento para niños pequeños.

No utilice lentes de contacto decorativos como parte de su disfraz, este tipo de artículo solo debe utilizarse bajo la recomendación de un médico. El mal uso de estos lentes puede causar dolor, infecciones e inflamaciones, y culminar en un grave problema para su salud ocular.

Oriente a sus niños sobre las medidas de seguridad peatonal, el uso correcto del cruce peatonal, mirar hacia ambos lados antes de cruzar, evitar correr, caminar por las aceras y no acercarse a vehículos en movimiento.

Explique a sus niños la importancia de no acercarse a personas desconocidas que le inviten a abordar un vehículo y, en caso de que ocurra, solicitar ayuda de inmediato.

Espere hasta regresar a su casa para ingerir los dulces. Recuerde revisarlos y eliminar cualquier dulce roto, con la envoltura incompleta o cualquiera que le resulte sospechoso. Preste atención a los ingredientes y verifique que su niño no sea alérgico.

Supervise los niños al momento de consumir los dulces, ya que algunos pueden representar riesgos de ahogamiento o atragantamiento.

Por último, los comisionados resaltaron que antes de salir de la casa se debe repasar con los niños las medidas a tomar en caso de que se aleje de sus padres, se pierda u ocurra una emergencia. Ante cualquier emergencia, puede llamar o enviar mensajes de texto al 9-1-1.