Organizaciones puertorriqueñas deponen ante el Congreso sobre cambios a Promesa

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil depondrá hoy ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal para evaluar una propuesta de enmiendas a la Ley Promesa que promueve el congresista demócrata Raúl Grijalva. Se trata de la segunda vista congresional —presidida por Grijalva— que discute posibles enmiendas a la ley que creó a la Junta de Control Fiscal (JCF).

El primer panel está compuesto por Heriberto Martínez Otero, presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico; Alvin Velázquez, consejero legal asociado del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio; Liliana Cubano, presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico; Lyvan A. Buntin-Rivera, representante estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR); James Spiotto, director de Chapman Strategic Advisors.

El segundo panel estará compuesto por la abogada Adi Martínez, asesora de Política Pública de Oxfam America; Annie Mayol, presidenta de Foundation for Puerto Rico; Cecilio Ortíz-García, del National Council for Science and the Environment y Rodrigo Masses-Artze, presidente de la Alianza del Sector Privado para el crecimiento económico de Puerto Rico.

Martínez Otero, en su ponencia, abogó por detener medidas de austeridad ya que podrían significa el colapso económico en la isla. "Si las medidas de austeridad no se detienen, los cambios que se propone a Promesa serán insuficientes porque la economía de mi país va a colapsar", señala el economista en su ponencia escrita. Asimismo, favoreció una de las propuestas de Grijalva para definir los servicios esenciales en educación, salud, seguridad, retiro y la UPR.