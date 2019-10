Empresas locales en el centro de entretenimiento El Distrito

El centro de entretenimiento El Distrito, ubicado a un lado del Centro de Convenciones de Miramar, estará ocupado solo por empresas locales, aseguró ayer Francisco Stubbe, hijo, presidente de Prisa Group, desarrollador del proyecto.

“Por ahora estamos como 80 % de ocupación, solamente de lo que es retail, puntos de venta. Ahí no cuento el teatro, los cines y el hotel. Y no vamos a vender más hasta después de la apertura. Vamos a aguantar lo poco que queda, para ver cómo el mercado lo absorbe y definir las experiencias un poquito más específicas a lo que el mercado dicte, pero técnicamente no estamos considerando ningún otro concepto porque estamos 80 % comprometidos y estamos planificados con lo que va a ser la apertura”, expuso el empresario en un aparte de la prensa tras la presentación del sport bar Arena Medalla.

De igual forma, Stubbe manifestó que, según estudios independientes, El Distrito ­—que antes el gobierno promocionaba como District Live!— deberá recibir 3.1 millones de visitantes al año cuando esté estabilizado. Asimismo, agregó que los estimados son que un 64 % de esas personas serán locales y el resto visitantes.

Este desarrollo se trata de una de las principales apuestas del entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien había asegurado que sería un complejo que inyectaría “millones de dólares a la economía de Puerto Rico y miles de empleos a la industria”, según dijo en noviembre de 2018.

Anuncian construcción de sport bar Arena Medalla

De igual forma, Stubbe anunció que el sport bar Arena Medalla se unirá a la oferta de El Distrito.

El proyecto se desarrolla con una inversión de $5 millones, y se espera que genere unos 75 empleos directos en su fase operacional. El local de dos niveles cuenta con más de 12,500 pies cuadrados de espacio para atender a unos 250 comensales.

“En términos de cerveza, hemos hecho un compromiso para tener, al menos, 10 diferentes productos que se elaboran en Mayagüez. Va a estar Medalla, Silver Key, Magna, que son las tres cervezas importantes de la compañía en estos momentos, y vamos a tener la línea de artesanales, que se llama Del Oeste, que fue lanzada hace un año y ha tenido un gran éxito. Y dentro de Del Oeste van a tener de tres a cinco variaciones”, dijo Jorge Bracero, principal oficial de mercadeo de la Cervecera de Puerto Rico.

También tendrán una edición especial de la Cerveza India, producto con el que se lanzó la compañía hace 80 años.

Por su parte, Stubble explicó que Arena Medalla contará con una pantalla LED panorámica multivisión de 30 pies de ancho en la que presentarán diversos triunfos de atletas boricuas.

“Además de comida y bebida, aquí encontrarán un arcade de juegos, mesas de billar, tableros de dardos, pimpón, juegos de video y hasta tres cuartos de karaoke. En un escenario central, habrá bandas y actos musicales, y se incorpora una tarima para un DJ… Además, se incorporarán murales representando los más destacados atletas puertorriqueños a través de la historia”. agregó.