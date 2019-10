Empleado del DRNA alega que no hay empleados asignados a monitoreo de vertederos

El ingeniero Ángel Meléndez, empleado del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), dijo el martes que esa agencia no tiene empleados asignados a monitorear los vertederos en Puerto Rico.

“Eso que asevera ese empleado es algo que debo hablar con la secretaria. Porque la información que yo tengo es que los vertederos reciben visitas periódicamente y les imponen multas si no hay un uso adecuado de los vertederos. Yo no sé a qué él se está refiriendo, pero si es sobre la supervisión y evaluación de los vertederos, no solamente son regulados por el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental, sino de la EPA”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez.

Las expresiones de Méndez Núñez se dieron al culminar una reunión con varios alcaldes o sus representantes, para discutir la problemática con el manejo de los desperdicios sólidos.

“Me asombré (cuando lo escuché), porque ciertamente existe la legislación de Empleador Único, en la que puede disponer de empleados de otras agencias. Así que esta mañana sirve para resolver ese problema”, dijo el representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía.

Meléndez mencionó además que con la asignación de 40 millones de fondos federales para atender la situación con el manejo de los desperdicios sólidos, comenzarán un estudio que tardará año y medio del cual debe salir la política pública sobre el manejo de los desperdicios sólidos y el reciclaje.

“Ya estamos hartos de estudios. Lo que tenemos es que tomar acción. Ellos ya están recibiendo unos 40 millones de fondos federales para bregar con este problema, pues lo que hay es que tomar acción y buscar alternativas, punto”, expresó Parés Otero.

Y en lo que ese estudio termina, ¿Qué vamos a hacer?

“Tenemos que revisar la política pública del país, que los alcaldes dicen que no sirve”, contestó Parés Otero.

Mencionó también que hay que evaluar si fue buena política fusionar la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) con el DRNA. Alcaldes como el de Hormigueros, Pedro García expresaron durante la reunión que con la fusión ADS dejó de ayudar a los municipios con el manejo de los desperdicios sólidos.

