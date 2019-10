"Johnny" Méndez pedirá cuentas a superintendente Capitolio

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo el lunes que pedirá cuentas al superintendente del Capitolio, José Jerone Ortiz Lasalle en torno a versiones de una pesquisa federal por alegadas irregularidades con contratos a allegados suyos para ofrecer servicios en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Yo como presidente de la Cámara, dialogaré durante el día de hoy en el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz), cosa de sostener una reunión, cosa de que nos explique a nosotros todo esto que sale a la luz pública. Si (su versión) es de nuestra satisfacción, así lo diremos. Si no es de nuestra satisfacción, de la misma manera lo manifestaremos”, dijo Méndez en entrevista radial (NotiUno).

El lunes se informó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) cursa una investigación por alegadas irregularidades relacionadas al proceso de contratación de empresas de allegados a Muñiz Lasalle.

“Yo lo único que te puedo decir es que todo lo que se está alegando y todo lo que se está imputando es antes de su función como superintendente del Capitolio. Mi invitación a las autoridades federales y estatales es que aceleren cualquier tipo de pesquisa, cosa de que no se afecta la credibilidad de las personas si no hay nada fundado. Le pediría a las autoridades federales que adelanten la pesquisa y cualquier tipo de irregularidad lo saquen a la luz”, agregó el líder cameral.

Por su parte, la secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera confirmó que agentes federales acudieron a su oficina el pasado 11 de octubre y que el 21 de octubre recibieron una “subpoena” solicitando información. Indicó que el 23 de octubre se le entregó la documentación requerida a los federales.

“En primer término, se me indicó que yo no era el objetivo de una investigación que se proponían desarrollar… El DRNA sometió el miércoles, 23 de octubre, los documentos solicitados, y continuará colaborando y será facilitador, en la medida que nos sea posible, en todos los aspectos que requiera la investigación”, dijo la funcionaria en declaraciones escritas en las que dijo no hará más expresiones sobre el caso.