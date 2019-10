Trump anuncia muerte del jefe de ISIS en operativo en Siria

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que durante una operación militar en Siria el líder del Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, se suicidó.

De acuerdo con la información que ofreció desde la Casa Blanca, el jefe del grupo terrorista detonó un chaleco suicida y también mató a tres de sus hijos antes de que militares del Ejército de Estados Unidos lo pudiera capturar.

"Murió como un perro, como un cobarde. Murió quejándose, llorando. No murió como un héroe, murió como un cobarde", describió.

"Capturar o matar a al-Baghdadi ha sido la prioridad número uno de seguridad nacional de mi administración", aseguró.

WATCH: President Trump recounts in graphic detail the US raid that closed in and killed ISIS leader Baghdadi in Syria. pic.twitter.com/4p1lrQhySA

— NBC News (@NBCNews) October 27, 2019