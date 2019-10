San Germán permanece bajo estado de emergencia por lluvias y derrumbes

El pueblo de San Germán permanece hoy bajo un estado de emergencia que el alcalde, Isidro Negrón Irizarry, firmó ayer a las 7:00 de la noche por las copiosas lluvias que provocaron inundaciones, cierre de carreteras y derrumbes.

Sin embargo, la lluvia continuará hoy hasta horas de la tarde. Ante esto, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió un aviso de inundaciones para Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán hasta las 3:30pm. El Río Guanajibo es la mayor amenaza.

El contacto de prensa del alcalde, José García, confirmó a Metro que la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) está laborando con máquinas pesadas para despejar las carreteras inundadas, y así como para abrir paso donde hayan ocurrido derrumbes. Hasta ayer en la noche, las carreteras PR-119 tenía un derrumbe; y las carreteras PR-114 (en el barrio Bajura, cerca del puente que colinda con Hormigueros) y PR-317, sectores Las 40 y El Cubano, estaban intransitables.

Negrón Irizarry había informado en su cuenta oficial de Twitter que habían caído cinco pulgadas de lluvia en solo dos horas.

Anoche, informó García, hubo por lo menos una familia que vio afectada su residencia por las inundaciones. Estos decidieron irse con unos familiares, pero el municipio le está dando seguimiento por si necesitan utilizar el refugio en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

Cabo Rojo, San Germán & Hormigueros: Flood warning until 3:30 PM due to high water levels on Río Guanajibo.

Aviso de inundaciones en efecto hasta las 3:30 PM debido a niveles altos en el Río Guanajibo. #prwx pic.twitter.com/d30u8FXFWJ

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 27, 2019