Hospital de Veteranos impide que secretario DTOP visite a su padre

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, alegó ayer a través de un blog personal que el Hospital de Veteranos en San Juan le impidió, nuevamente, que visitara a su padre junto a su perro guía.

En octubre del año pasado, ese mismo hospital lo sacó de la institución por la misma razón que esta vez.

"En octubre del año pasado escribí en este blog sobre un incidente que me ocurrió en el Hospital de Veteranos en San Juan, y presenté una queja con el Procurador del Veterano y se me indicó que supuestamente habían realizado cambios para que ningún usuario de un animal de servicio tuviera el problema que yo había tenido. Desafortunadamente, hoy [ayer] comprobé que el cambio no duró mucho. En la tarde de hoy [ayer] fui al hospital a visitar a mi padre y, al rato de estar en la habitación, una enfermera me indicó que yo no podía estar en la habitación con mi animal de servicio. Le indiqué que la ley ADA protegía mi derecho a estar allí con el perro guía, y le solicité copia escrita del reglamento que indicaba lo que ella decía", contó el secretario.

La Ley ADA (Americans with Disabilities Act) de 1990 le da el derecho a todo paciente que así lo necesite a estar acompañado de un perro guía o animal de servicio en un hospital, aunque no dentro de todas la salas.

De acuerdo con el relato de Contreras Aponte, la enfermera llegó con el reglamento solicitado y con un guardia de seguridad del hospital para sacarlo de allí.

"… Le indiqué que la ley ADA solo prohibía mi uso de un animal de servicio en áreas como salas de cirugía o las unidades para tratamiento de personas quemadas, a lo que me respondió que eso es lo que indica la ley, pero que el hospital tenía derecho a implementar medidas más restrictivas, lo cual yo objeté dado que la intención de la ley ADA es precisamente proteger derechos de personas con animales de servicio legítimo para evitar que individuos o instituciones trataran de limitar esos derechos", explicó.

El ingeniero de profesión finalizó recordando a la Administración de Veteranos que sus reglamentos no pueden estar por encima de las leyes federales.

