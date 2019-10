Denuncian trato abusivo oficiales a confinados en Guayama

Un video captado por las cámaras de seguridad del hospital psiquiátrico de Guayama muestra el trato abusivo de unos oficiales hacia unos confinados pacientes mentales.

Telenoticias obtuvo las imágenes donde se observan a confinados siendo cargados por sus cuatro extremidades, siendo arrastrados por el piso por varios agentes correccionales, quienes hasta les lanzan químicos en sus rostros.

El noticiario solicitó entrevista con el secretario de Corrección, sin embargo no atendieron a las llamadas, y fue en le día de hoy que se designaron a la sub y secretaria auxiliar en asuntos de Seguridad.

"El grado de uso de fuerza que se aplica aun confinado en una intervención va a depender del grado de resistencia mostrado por la persona que se esta interviniendo. Todo incidente de uso de fuerza es investigado eso se tiene que referir los informes, cuando se realizan las investigaciones parte de la prueba que se toma en cuenta es los videos, porque estamos viendo una parte de lo que pudo haber pasado, no tenemos la totalidad de los hechos por eso no podemos abundar mas su estuvo bien o no estuvo bien la intervención", dijo una de las funcionarias.