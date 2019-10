Presidentes legislativos no tienen objeción en aclarar lenguaje de Nueva Ley de Armas

Los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez discutieron el viernes con la gobernadora Wanda Vázquez Garced las preocupaciones con el proyecto de Ley de Armas.

“La gobernadora tiene unas preocupaciones. El presidente del Senado le explicó a ella y básicamente salvaron todas las preocupaciones excepto una o dos que se van a revisar para entonces darle paso a la nueva Ley de Armas”, dijo el presidente de la Cámara a preguntas de la prensa.

“Hay unas preocupaciones en cuanto a cómo podría interpretarse ciertas partes, ciertas disposiciones de la ley. Entonces, acordamos que la gobernadora me va a someter a través de los asesores las disposiciones específicas que pueden requerir aclaración. Yo creo que son válidos los planteamientos que hizo la gobernadora. El ánimo que tenemos es de atenderlos para que finalmente se pueda dar paso a una nueva Ley de Armas”, sostuvo por su parte el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Cuestionado sobre el asunto específico de la cantidad de balas que se pueden comprar, Rivera Schatz contestó que ese tema es uno de los que la gobernadora quiere que se aclaren en el proyecto.

“Cómo buscamos un lenguaje que pueda armonizar las preocupaciones que pueda haber, esa es la gestión que vamos a llevar a cabo”, expresó.

A la pregunta de que hay personas que comprar un millón, doscientas mil balas y no se sabe el propósito, el presidente del Senado contestó que “la Policía puede investigar. Si no lo hizo la Policía, la pregunta es por qué no lo hicieron. Pero además de eso, queremos buscar un leguaje que le dé más herramientas para que haya total claridad en la compra de municiones”.

Rivera Schatz mencionó que como todavía la gobernadora no le ha enviado el lenguaje que busca aclarar, no se sabe si habrá que solicitar nuevamente la devolución de la medida para enmendarla por segunda ocasión.

Según los presidentes legislativos, la gobernadora también les habló de unas iniciativas para minimizar la entrada de droga las matanzas como la que ocurrió en el la intersección del Expreso Rafael Martínez Nadal en Guaynabo y el residencial Ernesto Ramos Antonini en Río Piedras.

Discutieron además el tema de la transportación marítima a las islas de Vieques y Culebra y las preocupaciones expresadas por los portavoces de los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP) sobre la Reforma Electoral.

“Las alegaciones son infundadas y son incorrectas”, expresó Rivera Schatz a los señalamientos de que el proyecto de la autoría del presidente senatorial se presta para fraude electoral.