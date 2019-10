“Los jóvenes pueden hacer un gran cambio” Olli Vuola

Lo que se visualizó como una revolución empresarial cambió la mentalidad de la Academia en Finlandia, dando paso a una nueva generación de jóvenes empresarios que ha ido en aumento en los pasados 10 años.

El encargado del programa estratégico de educación empresarial AVP, Olli Vuola, quien hoy participará del Encuentro Echar Pa’ lante 2019, dijo que una educación empresarial centrada en los estudiantes y en su aprendizaje podría cambiar el panorama de jóvenes emprendedores, tal y como sucedió en su natal Finlandia.

¿Qué cambió en Finlandia en temas de empresarismo?

–Hace más de seis años me invitaron a dirigir un programa de emprendimiento, el programa Aalto Ventures, AVP. Comenzamos desde cero y crecimos de 0 y 20,000 estudiantes participantes en nuestras actividades. Los estudiantes me dijeron que hubieran abandonado la universidad si no existiera un programa como AVP. Pero, como están aprendiendo tanto, quieren quedarse. Entonces, creo que esa es la mejor respuesta que puedo obtener. A nivel mundial, estamos ayudando a otras universidades en Corea, China, incluso en los Estados Unidos.

¿Qué tipo de empresas están desarrollando los estudiantes?

–Bueno, en todo tipo de industrias. En realidad, la industria móvil y de juegos es muy popular en Finlandia. Es posible que conozca Angry Birds, que proviene de Finlandia, de Rovio Enterprise. También los juegos Clash of Clowns y Hay Day, son superventas, su valor es de más de 10,000 millones de dólares. Recientemente, Small Giant Games, una pequeña empresa de juegos que fue adquirida por Zinga, una importante empresa de juegos en los Estados Unidos, su última valoración fue de 800 millones de dólares.

Además del gaming, ¿qué otras industrias están abordando?

– La industria de la salud. Tenemos compañías de salud muy importantes, compañías de investigación como IcEye, tienen estos microsatélites para imágenes y mapas de la Tierra. Y Waltz, una aplicación de comida a domicilio, recientemente tuvo otra ronda de financiamiento de $120 millones.

¿Puede mencionar las claves de éxito de estas compañías que se pueden utilizar en Puerto Rico a la hora de desarrollar negocios?

– En Finlandia, en noviembre y diciembre, tenemos granizado en el suelo. Y tenemos en un evento de startups llamado Slush, y se ha convertido en el mayor evento. Entonces, la gente viene de todas partes del mundo, durante dos días, 130 países, 30,000 personas. Y todo está dirigido por estudiantes. Esa es la clave aquí, los estudiantes, los jóvenes, tienen el rol clave para transformar Finlandia. Toda esta transformación ha ocurrido solo en 10 años. Entonces, hace 10 años, no teníamos Rovio, Supercell o Slush, no teníamos nada. La cultura de hace 10 años en Finlandia estaba en contra del emprendimiento, incluso el profesor universitario enseñaba que lo peor que podías hacer era ser emprendedor.

¿Les atribuye este cambio de pensamiento a los jóvenes, a la Academia…?

– Son ambos. Es una revolución empresarial que los jóvenes iniciaron realmente. Por ejemplo, se apoderaron de un edificio en el campus, un edificio universitario, y dijeron: ‘Este es ahora nuestro lugar para el emprendimiento’. En realidad era un almacén y lo transformaron. La dirección de la universidad, el vicepresidente, lo primero que hizo fue darles la llave a los estudiantes: ‘Pueden quedarse con él’. No los echó. Entonces, sí, la administración de la universidad tiene un papel, que los apoya, empujando en lugar de controlar, pero brindando el apoyo necesario.

Puerto Rico está en quiebra y la Universidad ha sufrido recortes de presupuesto, ¿cómo se puede ayudar a los estudiantes a ser más emprendedores en ese escenario?

– Los estudiantes organizaron el evento de startups Slush, ejecutaron todas esas cosas de forma independiente, no hay fondos universitarios. No se trata de presupuesto, se trata de voluntad y de preocuparse por los estudiantes, centrándose en ellos.

Pensando en estas nuevas generaciones, ¿cuál será el futuro del empleo?, ¿ estará trabajando la gente por su cuenta en lugar de seguir el entorno corporativo tradicional?

– La tendencia es el espíritu empresarial, de seguro. He sido parte del grupo de proyecciones del Primer Ministro y ha sido interesante ver las previsiones. Los datos muestran que el emprendedor aumentará. Del 80 al 90 por ciento de la fuerza laboral en el futuro en el mundo, serán emprendedores. Las personas estarán cada vez menos en nóminas en empresas, habrá independencia de trabajo, como freelance y microempresarios. Hay nuevas empresas, microempresas, pequeñas empresas, negocios familiares, por lo que el emprendedor claramente está aumentando en el mundo. Por eso, es crucial saber preparar a las personas para el emprendimiento. Cuando comenzamos, el presidente de la universidad me dijo que también hay que preparar a las personas para cualquier emprendimiento en el futuro.

Por ejemplo, teníamos Nokia, era una gran empresa. El 70 % del capital del mercado de valores de Helsinki era Nokia, más del 40 % de la cuota del mercado móvil. Era el 4 % del producto interno bruto PIB en Finlandia. Nokia era enorme, y luego, con su caída, decenas de miles de personas fueron despedidas. [Pero] se convirtieron en empresarios. Más de 400 compañías fueron creadas por exempleados de Nokia. Por eso, necesitamos preparar a las personas en todo tipo de emprendimiento. Pueden trabajar durante 20 años en empresas y luego ser despedidos, por lo que deben contar con un conjunto de habilidades para iniciar su propio negocio.

¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Cómo pueden ponerse al día con estas tendencias?

–Es por eso que las personas mayores necesitan tener un conjunto de habilidades de emprendimiento. Los jóvenes ahora en Finlandia, cada vez más, comienzan sus empresas y trabajan menos para las corporaciones. Por supuesto, hay personas que trabajan para corporaciones como bancos, gobierno, etcétera, pero cada vez más jóvenes comienzan sus empresas. Creo que solo una fracción de ellos lo hacen de inmediato, para ser fundadores, pero muchos de ellos se unen a las nuevas empresas. Quizás no son fundadores, pero trabajan para nuevas empresas.

La población de Puerto Rico está envejeciendo, ¿qué sugiere?

-Tienes la educación continua. Esa es también una tendencia que se ve. De hecho, el Ministerio de Educación de Finlandia está trabajando en eso y propone que las universidades tengan más de este tipo de microtítulos. Porque los datos también muestran que si estudias durante cinco años, cuando te gradúes, la información que tienes ya es antigua. El aprendizaje está cambiando tan rápido… No se trata de obtener información, se necesita algo más, se necesitan habilidades y se necesita aprender haciendo.

Creo que la Academia se enfrenta a un gran desafío aquí. No estoy diciendo que no necesitamos un título, sino que necesitamos renovar y readaptar nuestra experiencia de aprendizaje académico, centrándonos en la experiencia de aprendizaje. Necesitamos estar centrados en el estudiante y en el aprendizaje.