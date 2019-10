Jenniffer González exige la renuncia del representante Guillermo Miranda

La comisionada residente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, exigió la renuncia del representante Guillermo Miranda Rivera, luego de que trascendiera que tiene una querella en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.

Es inaceptable el requerimiento del representante Guillermo Miranda a su empleada. La legislatura en Puerto Rico no puede permitir se erosione más la confianza del pueblo en sus instituciones. El legislador debe renunciar a su escaño. — Jenniffer González (@Jenniffer2012) October 25, 2019

"Es inaceptable el requerimiento del representante Guillermo Miranda a su empleada. La legislatura en Puerto Rico no puede permitir se erosione más la confianza del pueblo en sus instituciones. El legislador debe renunciar a su escaño", expresó la comisionada en la red social Twitter.

Esta mañana, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también exigió la renuncia de Miranda e indicó que este no puede ser candidato en las elecciones del año 2020.

“Es inaceptable. Yo creo que el representante debe evaluar bien lo que va a hacer en las próximas horas. Definitivamente no tendría posibilidades de aspirar nuevamente bajo la insignia de la Palma”, sostuvo Rivera Schatz.

Mientras que el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, calificó de “desagradable” el audio en el cual el representante Miranda justifica el despido de una empleada por no “colaborar”con la compra de unas taquillas para su comité político.

“No nos gusta para nada, pero obviamente, tenemos que esperar el resultado antes de emitir cualquier juicio. Lo que sí es que nos vamos a reunir hoy con el compañero y tendremos que tomar algunas acciones remediativas, antes de que la Comisión actúe”, indicó Méndez.

En el día de ayer, trascendió que una empleada presentó una querella ética contra el legislador PNP, luego de que por medio de una llamada telefónica este la despidiera por no comprar dos libretas de boletos para su campaña política.

En la llamada, Miranda Rivera le indica que la empleada que "yo tuve una reunión, ¿te acuerdas? donde estuvimos todos en la reunión y se dijo que todo el mundo iba a poner de su parte para el comité y todo lo demás. Paco me llama y me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta y yo le dije a Paco que tomara decisiones y si tenía que disponer que disponiera, porque hay que seguir disciplina. Hay que seguir la ley donde todos estamos aquí beneficiándonos de todo".

