Representante que despidió a empleada por no vender rifa política radica querella en la Policía

Agentes, adscritos al Precinto 166 de San Juan, investigaron una querella radicada, a las 7:05 de la noche de hoy, por el representante Guillermo Miranda Rivera contra una empleada suya en la que alega haber sido víctima de fraude mientras ésta laboraba en su oficina del Capitolio, en San Juan.

Según alega el querellante, que luego de realizar un inventario de las nóminas de su oficina en la Cámara de Representantes, se percató de que una empleada de dicha oficina firmó en su horario del mes de junio de 2019 que trabajó los días 3 y 4 del mencionado mes, sin haber estado presente.

Este caso fue consultado con personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y lo orientaron para confeccionar informe de fraude.

Posteriormente este caso será referido a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan quienes continuaran con la investigación.

En el día de hoy trascendió que una empleada presentó una querella ética contra el legislador PNP, luego de que por medio de una llamada telefónica este la despidiera por no comprar dos libretas de boletos para su campaña política.

En la llamada, Miranda Rivera le indica que la empleada que "yo tuve una reunión, ¿te acuerdas? donde estuvimos todos en la reunión y se dijo que todo el mundo iba a poner de su parte para el comité y todo lo demás. Paco me llama y me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta y yo le dije a Paco que tomara decisiones y si tenía que disponer que disponiera, porque hay que seguir disciplina. Hay que seguir la ley donde todos estamos aquí beneficiándonos de todo".