Gobernadora pide mantener plan energético a futuros gobiernos

La gobernadora Wanda Vázquez Garced pidió el jueves a los futuros gobernadores que mantengan el plan energético propuesto.

“Cualquier persona que gobierne tiene que venir pensando en lo mejor que hay para Puerto Rico. No puede venir nadie aquí a decir voy a reestructurar esto porque no estoy de acuerdo porque me gustaría que fuera otra compañía, quiero que el director sea otro, o voy a enmendar la ley para cambiar el Negociado (de Energía de Puerto Rico). Si Puerto Rico no coge estabilidad vamos a echar hacia atrás y nunca vamos a poder adelantar en el progreso y la estabilidad”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“No solamente es importante la estabilidad del Negociado, los gobernantes tienen que venir con una prioridad de servirle lo mejor al pueblo. No llegar a cambiarlo todo porque yo pienso de otra manera”, añadió.

Las expresiones de la gobernadora se dieron durante la presentación del plan para modernizar y fortalecer la red eléctrica de Puerto Rico.

El plan, que tiene un costo estimado de 20,300 millones de dólares en inversión a diez años, contempla tres fases.

La primera es cambiar los sistemas de distribución y transmisión para que soporten vientos de hasta 170 millas por hora (mph). Entre otras cosas, la mayor parte del sistema, incluyendo las subestaciones, serán soterradas. La segunda fase de estandarización contempla que el sistema pueda aceptar la producción de energía renovable, entre otras cosas, con sistemas de almacenamiento. La tercera fase tiene que ver con la transformación.

Se explicó que una de las razones por las que no se venderán activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es porque gran parte de la inversión se hará con fondos federales, por lo tanto, los mismos no se pueden vender. Se supone que a finales de noviembre culmine el proceso para que los interesados en adquirir concesiones sometan los documentos. Ya a mediados de diciembre, se deberá conocer las compañías escogidas.

