Fiscales aseguran federales pueden intervenir en caso de representante penepé

Los exfiscales federales Ernie Cabán y Osvaldo Carlo coincidieron en que las autoridades federales pueden intervenir en el caso del representante penepé Guillermo Miranda Rivera, quien despidió a una empleada por no comprar dos libretas de rifa para su campaña política, al considerar que lo que hizo el legislador es extorsión.

En el análisis legal del caso, los fiscales dijeron en el programa Jugando Pelota Dura que Miranda está en graves problemas.

“Está en graves problemas porque es una clara extorsión, porque a esta persona no cumplir con el pedido que le hicieron pues va a tener unas consecuencias”, indicó Osvaldo Carlo.

Por su parte, Cabán aseguró que “entiendo que se configuran varios delitos ahí. No solamente el de extorsión, puede haber una apropiación ilegal, malversación de fondos públicos, violación a la Ley Electoral, violación a la ley de Ética Gubernamental. Hay una serie de delitos que están envueltos en ese asunto".

Además Cabán añadió que hay "base suficiente, más que suficiente para iniciar un proceso de expulsión en la Cámara de Representantes”.

Sobre la grabación sin consentimiento que hiciera la empleada Ivette Sierra a su exjefe, en Puerto Rico es ilegal, sin embargo en lo federal sí se puede utilizar como evidencia en un caso.

Aunque los fiscales señalaron que en un juicio político contra el legislador sí se puede usar el contenido de la grabación.

En el día de hoy trascendió que una empleada presentó una querella ética contra el legislador PNP, luego de que por medio de una llamada telefónica este la despidiera por no comprar dos libretas de boletos para su campaña política.

En la llamada, Miranda Rivera le indica que la empleada que "yo tuve una reunión, ¿te acuerdas? donde estuvimos todos en la reunión y se dijo que todo el mundo iba a poner de su parte para el comité y todo lo demás. Paco me llama y me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta y yo le dije a Paco que tomara decisiones y si tenía que disponer que disponiera, porque hay que seguir disciplina. Hay que seguir la ley donde todos estamos aquí beneficiándonos de todo".