Anuncian nueva ronda para esterilizar libre de costo a miles de animales

The Humane Society of the United States (HSUS) anuncia el comienzo de la quinta ronda del Spayathon™ for Puerto Rico, una iniciativa de esterilización de alto volumen para tratar sobre 85,000 perros y gatos en comunidades de bajos recursos en Puerto Rico para mayo de 2021. Los eventos se llevarán a cabo desde el 2 al 7 de noviembre en clínicas masivas en Cataño, San Sebastián, Vieques, Ponce, Humacao, Cidra y Culebra. Cada animal tratado recibirá además vacunas contra la rabia, leptospirosis, entre otras, así como esterilización libre de costo.

La esterilización de estas mascotas previene el nacimiento de cientos de miles de animales que, de haber nacido, muy probablemente acabarían en la calle o en los albergues. Al concluir esta quinta ronda en noviembre de 2019, sobre 44,000 animales habrán sido esterilizados y vacunados.

Por muchos años, el problema de sobre población de mascotas en Puerto Rico parecía no tener solución y, antes del 2017, la tasa de eutanasia en los albergues de la Isla sobrepasaba el 90%. En Puerto Rico, muchos animales se consideran mascotas de la comunidad y se les permite estar en la calle junto a perros realengos, contribuyendo así al problema de sobre población animal. Las enfermedades zoonóticas como la leptospirosis también están en aumento, amenazando tanto a animales como a humanos.

El programa Humane State de HSUS trabajó junto al Gobierno de Puerto Rico, la Asociación de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios para firmar un Acuerdo de Entendimiento para solucionar estos problemas de bienestar animal.

HSUS ha liderado una coalición de 28 organizaciones y, gracias al apoyo del Gobierno de Puerto Rico, veterinarios de otras jurisdicciones pueden viajar a Puerto Rico y practicar cirugías de esterilización durante las diferentes rondas del Spayathon™.



De cara a la próxima ronda, la inversión de HSUS superará los $20 millones.

Los médicos veterinarios locales reciben además adestramientos en prácticas de esterilización de alta calidad y alto volumen y, cuando acabe la iniciativa, todo el equipo médico utilizado será donado para apoyar las primeras clínicas especializadas en esterilización de alta calidad y alto volumen en Puerto Rico.

“El Spayathon™ no solo trata el problema de sobrepoblación animal crónica, sino que provee entrenamiento en esterilización de alta calidad y alto volumen a veterinarios locales,” expresó Tara Loller, directora de campañas estratégicas para animales de compañía en HSUS. “El éxito del programa en Puerto Rico es un modelo para otras comunidades alrededor de Estados Unidos y el mundo.”

Las clínicas gratuitas de esterilización de alta calidad y alto volumen se llevarán a cabo en las siguientes fechas y localidades:

Ronda 5: 2 al 7 de noviembre, 2019

Cataño 2-4 Nov: Centro de Convenciones 36 Av. Las Nereidas

Ponce 2-7 Nov: Coliseo Salvador Dijois, Av. Hostos

San Sebastián 2-7 Nov: Coliseo Luis Aymat Cardona, PR 111

Humacao 2-7 Nov: Coliseo Marcelo Trujillo Panisse

Cidra 2-7 Nov: Hacienda Sabanera

Culebra 16-17 Nov: Cancha Julian Ayala, Barriada Clark

Vieques 26-28 Oct: OBFCR

Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de Maddie’s Fund®, Petsmart Charities, Greatergood.org, Petco Foundation, Boehringer Ingelheim, Doris Day Animal Foundation, Banfield Foundation y The 20/22 Act Society quienes proveen fondos y productos críticos como medicamentos.